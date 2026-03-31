På den nya webbsidan finns statistik över alla lägenheter som har förmedlats av Boplats Väst, som ägs av Göteborgs Stad. Siffrorna presenteras både som diagram och i tabellform och det går att själv välja vilket urval man vill se.

Till exempel går det att se alla förmedlade lägenheter under ett specifikt år, i en viss kommun eller för en viss typ av boende. Då får man bland annat se nyckeltal som genomsnittlig kötid, hyra och antal sökande.

På sidan finns även diagram över alla registrerade bostadssökande uppdelade i både ålder och kötid.

– Boplats Väst får många frågor om statistik kring förmedlingen av lägenheter. Inte bara från bostadssökande och journalister, utan även forskare, fastighetsbolag, politiker och andra som studerar bostadsmarknaden. Nu kan alla som vill utforska statistiken från förmedlingen direkt på boplats.se, kommenterar vd Joacim Bernvid.

Även om det är svårt att förutse hur lång tid det kommer att ta att få en lägenhet, så visar verktyget tydligt vilken typ av lägenheter som har många sökande. Till exempel hade fyror i genomsnitt 251 sökande per lägenhet med en genomsnittlig kötid på 9,7 år under 2025. Samma år hade ettor 65 sökande per lägenhet med 4,9 års kötid i genomsnitt.