Under perioden januari till juni 2022 genomfördes drygt 1 250 vräkningar i landet. Tre år senare har siffran stigit till 1 845. Av dessa rör 231 ärenden barnfamiljer, och totalt berörs 422 barn. Det visar ny statistik från Kronofogden för första halvåret 2025.

Av de 422 barn som berördes under första halvåret 2025 var 210 skrivna på den berörda adressen. I övriga ärenden gällde vräkningen den förälder som inte hade barnet eller barnen skrivna hos sig.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, har länge varnat för en försämrad situation för de mest utsatta hushållen.

– Utvecklingen är oroande och borde ha föranlett insatser från politiken tidigare, säger han.

Reza Baars, chef för den förebyggande verksamheten på Kronofogden, menar att en av de mest avgörande förebyggande insatserna är att fastighetsägare och kommuner etablerar en lokal samverkan och dialog – långt innan en vräkning ens är aktuell.

Martin Lindvall håller med om att lösningen ligger i en aktiv samverkan mellan olika parter och konkretiserar vad Fastighetsägarna vill se mer av i samarbetet mellan kommuner och fastighetsägare.

– Vår erfarenhet är att tydliga rutiner, en aktiv samverkan och tidigt agerande är avgörande framgångsfaktorer. Om kommuner har bedriver ett effektivt vräkningsförebyggande arbete tillsammans med allmännyttan, men inte har skapat en motsvarande samverkan med privata hyresvärdar på orten är det en brist som behöver åtgärdas. Här finns det utrymme för initiativ från båda sidor, säger Martin Lindvall.

Han menar att kommuner måste ha en relation och jobba med hyresvärdar för att de lättare ska kunna agera tidigt och förvarna sina hyresgäster.

– Syftet är att förebygga vräkningar, inte att hantera dem så bra som möjligt. Ingen kräver att kommuner upparbetar relationer och samverkan med alla fastighetsägare, men det måste finnas en relation med de största.

Han betonar att ansvaret ytterst alltid måste bäras av det offentliga, även om gemensamma insatser är nödvändiga framgångsfaktorer.

– Att som hyresvärd agera tidigt är ett sätt att undvika hyresskulder och vräkningar. Här spelar stöd från kommunen och civilsamhällesorganisationer en viktig roll. Det underlättar också för den boende om en flytt blir oundviklig. Ingen förväntar sig att fastighetsägare ska acceptera att hyran inte betalas.