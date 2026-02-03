Vasakronans kontorsfastighet Lumi i Uppsala, en fastighet som sagts vara Sveriges mest storskaliga återbruksprojekt och som nyss vann Årets LEED-byggnas/projekt vid i Sweden Green Building Awards, är en av 40 finalister i MIPIM Awards 2026. Lumi är den enda svenska nomineringen på listan.

Det är under kategorin Best Conversion Project (bästa konverteringsprojektet) som man finner den svenska fastigheten, med motståndare som bland annat Groot Handelsgebouw i Nederländerna, Europas första ”drive in”-byggnad som omvandlats för att kombinera sitt kulturarv med moderna krav på hållbarhet.

Bland nomineringarna i andra kategorier återfinns fastigheter som Sydney Fish Market i Australien (Best Cultural, Sports and Education Project) och Vertikal Nydalen i Oslo (Best Mixed-Use Project).

Vinnarna kommer att utses genom både juryns och MIPIM-delegaternas röster, online och på plats under den årliga MIPIM-konferensen i Cannes.