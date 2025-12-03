Skicket på Sveriges skyddsrum och ansvaret för att rusta dem inför en eventuell kris har länge varit omdebatterat. Tidigare i höstas efterlyste bland andra Fastighetsägarna en nationell strategi för upprustningen av landets skyddsrum.

Nu visar en ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av Ahlsell, att 78 procent av svenskarna har lågt förtroende för att skyddsrummen är uppdaterade och fungerar som de ska.

Dessutom uppger över hälften av de tillfrågade att de inte vet var deras närmaste skyddsrum finns. Omkring 35 procent tror inte att det skulle finnas plats för dem i ett skyddsrum i närområdet vid en kris, och ytterligare 34 procent är osäkra.

– Med tanke på att vi nu befinner oss i ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge, med krig i Europa, har skyddsrummen blivit en viktigare del av krisberedskapen. Som individ är det viktigt att ha koll på var ens närmaste skyddsrum ligger, samtidigt som fastighetsägare behöver säkerställa att skyddsrummen är i de skick som reglerna kräver. För att bygga trygghet i samhället måste vi samverka, säger Karin Krüger, divisionschef Facility & Retail på Ahlsell.



Anna Wennerström är pressansvarig på MSB, som under 2025 satsat omkring 100 miljoner på kontroller och upprustning för att skyddsrummen ska uppfylla de krav som ställs. Hon vill inte uttala sig om huruvida siffrorna är oroväckande eller inte då hon saknar insyn i hur undersökningen tagits fram. Däremot menar hon att de flesta av Sveriges skyddsrum är fullt brukbara.



– Invånarna i Sverige har större tillgång till skyddsrum än de flesta andra i världen. Det viktigaste behöver inte vara antalet skyddsrum utan hur hela beredskapsplaneringen är uppbyggd: varningssystem, utrymning, inkvartering, räddningstjänstens kapacitet och att kunna agera på flera platser samtidigt. De flesta av våra 64 000 skyddsrum är fullt brukbara, det förekommer anmärkningar vid kontroller men det handlar om små brister som är lätta för fastighetsägaren att åtgärda. Ett skyddsrum kan ha fortsatt fullgott skydd mot bomber och granater trots mindre brister, skriver hon i en skriftlig kommentar till Fastighetstidningen.



