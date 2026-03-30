Sedan rekordåret 2019 har antalet saneringar av vägglöss minskat år för år. Under pandemin förklarades nedgången av ett kraftigt minskat resande, den främsta orsaken till spridning av vägglöss. Minskningen fortsatte även när resandet återhämtade sig, något som sannolikt kan kopplas till en ökad medvetenhet hos allmänheten om hur spridning kan förebyggas. Nu har trenden vänt.

Anticimex genomförde totalt 10 662 saneringar, en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Ökningen sker framför allt i privata bostäder.

– Det är lite oväntat, oönskat och hyfsat otrevligt att vägglössen ökar igen. Det vi kan se är att ökningen är som störst i privata bostäder och att Stockholm står för den absolut största delen. I vissa delar av landet fortsätter antalet saneringar att minska, även om det totalt sett är en ökning på 19 procent, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex.

Resor med övernattning, både i Sverige och utomlands, är den vanligaste orsaken till spridning. Vägglöss är nattaktiva och söker sig till sovande människor. Under dagen gömmer de sig i närheten av sängen, i springor i sängstommen, bakom lister eller runt sängbordet. Står väskor öppna nära sängen kan vägglössen krypa in och följa med hem.

– Ökningen av problem med vägglöss är ett ovälkommet trendbrott som vi hoppas är tillfälligt. Vägglöss sprider inga sjukdomar och är inte farliga, men de orsakar stort obehag och det krävs alltid professionell hjälp för att bli av med dem. Det positiva är att spridningen går att bromsa med rätt kunskap och snabba åtgärder, säger Thomas Persson Vinnersten.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om en lösning till problemet. Det svenska startup-bolaget SimulAir, som utvecklat en produkt som simulerar mänsklig närvaro för att locka och fånga vägglöss utan att den boende behöver agera lockbete. Stockholmshem är ett av de fastighetsbolag som visat intresse för tekniken, som också samarbetar med SimulAir.

Inför det kommande påsklovet uppmanar Anticimex resenärer att vara extra uppmärksamma. Nästan alla saneringar sker i bostäders sovrum och på hotellrum, och spridning i offentliga miljöer är mer ovanlig även om det förekommer.