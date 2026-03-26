Uppsala kommun tilldelades idag den 26e mars Sveriges Arkitekters Planpris för planeringen av stadsdelen Rosendal. Priset delades ut vid Arkitekturgalan i Skellefteå.

Juryn lyfter fram att kommunen konsekvent hållit en hög arkitektonisk ambitionsnivå – från tidiga markinköp och detaljplanering till färdigt byggt resultat. Genom krav på arkitektonisk kvalitet i detaljplanerna och styrning via markanvisningstävlingar har visionen kunnat förverkligas hela vägen.

[ Annons ]

Juryns motivering lyder:

”Kommunen visar upp ett imponerande självförtroende inom stadsbyggandets praktik, från tidiga markinköp till stadsplanering och genomförande. Planeringen av stadsdelen är ett exempel på att det krävs långsiktig styrning, i kombination med höga krav på arkitektonisk kvalitet, för att klara utmaningarna som dagens städer står inför. Vinnaren bidrar till att återupprätta stadsbyggandets professionella särart och stärka dess betydelse i samhällsutvecklingen.”

Martin Edfelt, stadsarkitekt i Uppsala kommun, var på plats vid Arkitekturgalan i Skellefteå för att ta emot priset.

– Arkitekturen måste svara på flera frågor, allt från hushållning med resurser och dagvattenhantering till hur kvarteren understöder stadsliv och signalerar en omsorg om livet som ska levas där. Planpriset går till alla som kämpat så många år för att från ett tomt ark skapa en levande stadsdel som älskas av Uppsalaborna, säger han.

Rosendal började byggas 2012 och planläggs nu i en fjärde etapp med ambitionen att bli Sveriges första klimatpositiva stadsdel. År 2029 knyts området ihop med stadskärnan via spårväg.