SCB har undersökt när unga flyttar hemifrån och hur flyttåldern har förändrats mellan 2014 och 2024. Resultatet visar att medianåldern har varit relativt stabil under hela perioden. Kvinnor flyttar i genomsnitt hemifrån strax före 22 års ålder, medan män lämnar hemmet strax innan de fyller 23.
– Att kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män beror bland annat på att kvinnor flyttar ihop med en partner tidigare än vad män gör. Kvinnor börjar också i större utsträckning att studera vid högskolor och universitet, något som ofta kräver en flytt hemifrån, säger Filip Dabergott, demograf och rapportförfattare på SCB.
De som flyttar hemifrån senast är storstadsbor samt invånare i storstädernas förorter.
– Det kan kopplas till skillnader i utbudet av bostäder, men också till att storstadsbor ofta har närmare till universitet och högskskolor än vad personer i många andra kommuner har, säger Filip Dabergott.
En grupp som sticker ut är kvinnor i låginkomstfamiljer, som i genomsnitt flyttar hemifrån senare än andra. Skillnaden har också ökat de senaste åren. År 2014 var kvinnor i den fjärdedel av hushållen med lägst inkomster i genomsnitt tre år äldre när de flyttade hemifrån än kvinnor i hushåll med högst inkomster. Tio år senare hade åldersskillnaden vuxit till ett år.
När unga väl flyttar hemifrån är det sju av tio som flyttar till en adress i hemlänet. För dem som lämnar storstäder och större städer är det vanligast att bo kvar i hemkommunen.
SCB:s analys visar också att kvinnor och män ofta flyttar vid olika tidpunkter i livet, och av olika skäl. Filip Dabergott menar att kvinnor främst flyttar för att studera, medan män i större utsträckning flyttar för att jobba. Att flytta hemifrån tidigt för studier är också vanligt bland unga från större städer och bland unga med bakgrund i länder utanför Norden.
Under perioden 2014–2024 var Umeå, Malmö och Göteborg de vanligaste kommunerna att flytta inom för kvinnor. Mellan 60 och 70 procent av kvinnorna som flyttade hemifrån i dessa kommuner flyttade till ett eget boende i hemkommunen.
För män var Umeå, Kiruna och Gällivare de vanligaste kommunerna att flytta inom. Cirka 70 procent av männen som flyttade hemifrån i dessa kommuner stannade kvar i hemkommunen.