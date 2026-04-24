Beskedet kom på fredagen när infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) presenterade flera kommande byggstarter, däribland den cirka två mil långa förbindelsen som ska binda samman delar av Stockholmsregionen.

– Ett stort och viktigt objekt, som innebär en huvudstad där det kommer bli betydligt lättare att ta sig mellan olika delar, säger Andreas Carlson under fredagens pressträff.

Michaela Haga (C), ordförande i infrastruktur- och regionplaneringsutskottet i Region Stockholm, välkomnar beslutet och beskriver det som ”oerhört viktigt”.

– Tvärförbindelse Södertörn kommer binda ihop regionen och skapa förutsättningar för tusentals nya bostäder och jobb samtidigt som det säkrar Sveriges varuförsörjning via Norviks hamn, säger Michaela Haga.

Samtidigt riktar hon kritik mot att regeringen går vidare med ett nedskalat förslag, som enligt henne inte fullt ut löser kapacitetsbristerna.

– Vi kommer därför fortsätta arbeta för att hela den ursprungliga sträckningen på sikt blir verklighet, för att fullt ut möta regionens framtida behov och säkra en hållbar tillväxt för både boende och företag, säger hon.

Projektet har föregåtts av tolv års planering. I anslutning till satsningen har flera bostadsprojekt diskuterats. Bland annat planeras ett projekt med 4 500 bostäder i Kungens kurva, och totalt planerar Södertörnskommunerna för minst 72 000 bostäder fram till 2030.