Den här veckan presenterade Sveriges Kommuner och Regioner årets upplaga av Insikt Företagsklimat, en årlig servicemätning där företag betygsätter kommunernas myndighetsutövning. Bygglov är ett av fyra obligatoriska områden som mäts – övriga är miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Men det är bygglov som ger de mest dramatiska utslagen när kommunerna jämförs. Resultaten redovisas i NKI (nöjd-kund-index), en skala från 0 till 100.

Tranås toppar årets bygglovsranking med ett NKI på 94, tätt följt av Fagersta och Eda på 93 vardera. I topp fem återfinns också Sunne och Lycksele. Gemensamt för kommunerna är att de är relativt små och lyckas sätta rätt förväntningar hos de företagare som söker lov.

— Det är jätteroligt att vi ligger i topp när det gäller hantering av bygglov. Vi är snabba med att hantera ärendena när de kommer in och kan tidigt begära in eventuella kompletteringar. Det gör att processen går snabbare och att företagen kan komma igång tidigare med sina projekt, säger Therése Engdahl, bygg- och miljöchef i Tranås kommun.

Spridningen i NKI-resultaten är störst inom bygglov av alla myndighetsområden. I botten återfinns Mark med ett NKI på 39, hela 55 enheter under Tranås. Nästan var åttonde kommun når inte ens upp till godkänt (NKI 62) – detta i ett myndighetsområde som länge pekats ut som en flaskhals för bostadsbyggandet.

Rapporten visar dock att snabbast och nöjdast inte är samma sak. Nöjdheten handlar alltså inte primärt om hur kort handläggningstiden är, utan hur väl kommunen kommunicerar kring den. Det kan konstateras med en jämförelse med Nationellt Ledtidsindex 2025 – branschinitiativet Bygg i Tids mätning av faktiska ledtider från detaljplan till startbesked. Där toppar Trollhättan, Trosa och Västerås sina respektive storleksklasser. Kommuner som håller korta objektiva processtider, men som inte dominerar SKR:s nöjdhetsranking.

Trollhättan är det tydligaste exemplet: kommunen vinner ledtidsindexet totalt med den kortaste medianledtiden för detaljplaner i hela mätningen, 2,1 år, och hamnar på plats 21 i SKR:s bygglovsranking med NKI 84. Trosa, som vunnit sin storleksklass i ledtidsindexet tre år i rad, hamnar på plats 16 hos SKR med NKI 86.

Vi är inte nöjda med resultatet och de långa handläggningstiderna för bygglov.

Det går sämre för storstäderna oavsett vilket mått man väljer – och Stockholm sticker ut mest negativt. Staden tappar fem enheter i det samlade NKI-betyget, från 74 till 69, och placeringen i bygglov är rent alarmerande: NKI 43.

— Vi är inte nöjda med resultatet och de långa handläggningstiderna för bygglov. En utvecklad organisation med nya arbetssätt infördes 2025. Nu pågår arbete med nya verksamhetssystem för en snabbare service. Automation och AI kan också bidra till att effektivisera och frigöra tid för rådgivning, säger Amanda Horwitz, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.

Malmö placerar sig högst bland storstäderna med ett samlat NKI på 70 men medger att bygglov drar ner helheten.

— Det är positivt att Malmö fortsatt står sig väl i jämförelse med andra storstäder. Samtidigt tar vi signalerna om en viss nedgång på allvar, säger Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad.

Göteborg förbättrar sig marginellt men befinner sig fortsatt i botten bland de större kommunerna.

Mot storstädernas utmaningar står en tydlig positiv trend i övriga landet. SKR:s Patrik Jakobsson, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, lyfter att lägstanivån bland kommunerna successivt höjts sedan 2012.

— När kommunernas service fungerar märks det direkt i företagens omdömen. De allra flesta kommuner har höjt sin lägstanivå och är på rätt väg, säger han.

Flen är ett konkret exempel på en snabb resa uppåt – kommunen klättrade från plats 116 till plats 9 i bygglovsrankingen på ett år och vann i april kategorin bästa företagsservice inom bygglov bland Stockholm Business Alliances 54 medlemskommuner.

— Jag är enormt stolt över att vi har vunnit kategorin Bygglov. Det är ett erkännande av det hårda arbete som lagts ned utifrån vår strävan efter att skapa en positiv och stödjande miljö för företagare i Flens kommun, kommenterade Ann-Charlotte Munter, kommunstyrelsens ordförande, i samband med det.

Bygglov är sammantaget det myndighetsområde som förbättrats mest sedan mätningarna inleddes 2012, mycket drivet av digitalisering. Men bilden av vad som gör en kommun bra på bygglov är mer sammansatt än vad en enskild ranking förmår visa. Korta ledtider och ett bemötande som företagaren faktiskt märker av – det krävs båda.