

Förr i tiden var bilen en plåtburk med hjul och motor. I dag är den fortfarande en plåtburk med hjul, men också en dator full av mjukvara och en ständig källa till data och information. Fordonstillverkare samarbetar med en lång rad underleverantörer, men de lämnar inte ifrån sig kontrollen över bilens grundläggande funktioner eller informationen om hur den används.

Frågan är varför fastighetsbranschen ofta gör just det.

Fastigheter betraktas fortfarande främst som fysiska objekt: väggar, tak, fönster, värmesystem och ventilation. Parallellt har dock en minst lika viktig tillgång vuxit fram, den digitala. Information om temperaturer, energianvändning, hyresgäster, avtal, material, felanmälningar och hur byggnaden används. Det är i denna information som en stor del av framtidens värdeskapande finns. Trots detta har branschen byggt strukturer där informationen i praktiken ägs och kontrolleras av enskilda system och leverantörer.

Detta är sällan resultatet av medvetna strategiska beslut, utan snarare följden av historiska antaganden om teknik och styrning. Nyligen har forskare (Ny Teknik) visat hur många stora IT-projekt kollapsar just därför att de bygger på felaktiga grundantaganden om teknikutveckling, kostnader och leverantörsberoenden. Samma mönster går att se i fastighetssektorns digitala landskap.

Dagens fastigheter präglas av det som kan beskrivas som systemarkitektur. Ett system ansvarar för värme och ventilation, ett annat för hyresgäster, ett tredje för ekonomi och ärenden. Informationen är inlåst i respektive system, och helhet skapas genom integrationer mellan dem. Integrerade system fungerar ofta väl, men bara upp till en viss komplexitetsnivå.

Problemet är att denna arkitektur speglar gårdagens tekniska antaganden, inte dagens eller morgondagens krav. I en omvärld där energisystemen pressas, AI utvecklas snabbt och kraven på flexibilitet, resiliens och nya affärsmodeller ökar, blir systemcentrerade lösningar tröga, kostsamma och svåra att vidareutveckla.

Det är relativt enkelt att skapa analyser och rapporter: att se att en effekttopp närmar sig, att elpriser stiger eller att många hyresgäster kommer att använda el samtidigt. Det verkliga problemet uppstår i nästa steg, att agera samordnat och i realtid. Då krävs ofta ytterligare integrationer, speciallösningar och anpassningar. Kostnaderna växer, den tekniska skulden ökar och lösningarna blir allt mer sköra. Resultatet blir att insikt skapas, men att förmågan att omsätta den i praktisk handling i större skala är begränsad.





Ett alternativt angreppssätt är att byta perspektiv. I stället för att systemen äger informationen bör fastigheten, och därmed fastighetsägaren, äga den.

Detta ligger i linje med lärdomarna från de IT-projekt som havererat: när arkitekturen låser organisationer till specifika lösningar blir förändring långsam, dyr och riskfylld. Lösningen är inte fler integrationer, utan en annan grundarkitektur.

Här kommer begreppet informationsarkitektur in. I en informationsarkitektur samlas data om byggnaden under fastighetsägarens kontroll: klimatdata, energianvändning, avtal, materialinformation och nyttjande. System och externa tjänster får tillgång till den information de behöver genom tydliga och neutrala gränssnitt, och kan vid behov berika eller justera data.

Arkitekturen utgår från att omvärlden fortsätter att förändras, tekniskt, affärsmässigt och regulatoriskt, och att system därför måste kunna bytas ut utan att information och värden går förlorade. Systemen blir utbytbara, medan informationen består.

Fastighetsägare är redan vana vid att förvalta tillgångar långsiktigt. En informationsarkitektur innebär att samma principer tillämpas på digitala tillgångar. Informationen bör leva lika länge som de fysiska delarna av fastigheten och hanteras med samma varsamhet.

Skillnaden blir tydlig i praktiken. Inom energiområdet, som återigen står högt på agendan, kan en fastighet med rätt informationsarkitektur inte bara förutse effekttoppar utan också agera automatiskt. Under korta perioder kan värmebehov sänkas, byggnadens termiska massa användas som buffert och elbilsladdning styras om. För hyresgästen märks ofta liten eller ingen skillnad, medan effekten på energisystemet kan vara betydande.

Sådana lösningar testas redan i projekt i exempelvis Sundsvall och Ånge, där byggnader förväntas kunna svara på signaler från fjärrvärmenätet. Vid kapacitetsbrist eller störningar kan värme prioriteras till samhällsviktiga verksamheter som sjukhus och omsorg, samtidigt som användningen av fossila spetsbränslen minskar.





Rent tekniskt är mycket möjligt redan i dag. Det som ofta saknas är en gemensam, långsiktig informationsgrund som inte bygger på föråldrade tekniska antaganden, och förmåga att kravställa, använda och förvalta data och information över tid.

Varför har då omställningen dröjt?

Skälen är flera. Historiskt har systemen vuxit fram var för sig. Leverantörsinlåsning, otydliga affärsmodeller och rädsla för initiala kostnader har bromsat utvecklingen. Samtidigt visar erfarenheter från stora IT-misslyckanden att just antagandet om att förändring är för dyr eller för riskfylld ofta leder till ännu högre kostnader på sikt, när systemen inte längre går att anpassa.

Om nuvarande utveckling fortsätter riskerar fastighetssektorn att fastna i ett lapptäcke av integrationer som är svåra att överblicka och dyra att förvalta. Än mer problematiskt är risken att en av branschens viktigaste framtida intäktskällor säljs bort: data och information om de egna byggnaderna.

Fastighetsbranschen står nu inför ett vägval som liknar det fordonsindustrin tidigare ställdes inför. Antingen behålls kontrollen över den digitala kärnan, eller så överlåts den till andra aktörer. Att välja kontroll innebär nya krav på förvaltning av digitala tillgångar, men är samtidigt en betydligt mer hållbar väg än att i efterhand försöka återta kontrollen.

Det är därför hög tid att fastighetsägare, branschorganisationer och offentliga aktörer gemensamt börjar ställa krav på informationsarkitektur, öppna gränssnitt och tydligt ägandeskap av data. Inte som ett isolerat teknikprojekt, utan som en strategisk anpassning till en omvärld där förändring är norm.

Bilen är fortfarande en plåtburk med hjul och motor. Men det är mjukvaran som avgör vem som styr. Detsamma gäller fastigheten.

