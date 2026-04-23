Socialdemokraten Markus Kallifatides vill se ett snabbt genomförande av kommunal förköpsrätt. I en interpellation, ställd till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) undrar han varför regeringen inte tagit det det färdigutredda förslaget vidare.

Markus Kallifatides säger sig inte sett minsta tillstymmelse till att en proposition skulle vara på väg från regeringshåll och är av uppfattningen att man helt enkelt begravt utredningsförslaget.

– Vill man inte det här alls? Det är min första fråga. Och den andra är om man inte alls ser behovet av en bredare förköpsrätt, givet den samhällsutveckling vi haft de senaste åren.

Markus Kallifatides anser att en kommunal förköpsrätt motiveras av exempelvis hur ett flertal centrumanläggningar i Stockholms kommun varit kraftigt misskötta. Att i kommunal regi kunna förvärva nyckelfastigheter som dessa menar han kan vara ett verktyg för att bryta segregation och öka tryggheten.

Om det är som du tror, att det förmodligen inte kommer någonting från nuvarande regering i denna fråga. Kommer då Socialdemokraterna, vid ett maktskifte, i stället att genomföra detta?

– Jag kan inte lova vad som ska hända efter ett val. Men du har säkert noterat att jag inte är den enda riksdagsledamoten som lyft den här frågan i närtid. Och det var vi som tillsatte en första utredning när vi var i regeringsställning. Så jag utgår från att vi kommer att driva detta.

Turerna har varit många.

Den tidigare förköpslagen avskaffades 2010 av regeringen Reinfeldt med motiveringen att den ledde till ökade kostnader och administration. Den förra regeringen såg dock behov av en ny förköpslag. Utredning tillsattes, och möttes av stark kritik. Nuvarande regering lyssnade, ändrade direktiven genom att smalna av anledningarna för kommunala förköp. Det skulle handla om att komma åt organiserad brottslighet och att skydda totalförsvaret.

Den nya inriktningen välkomnades av bland annat Fastighetsägarna.

Men när så utredningsförslaget presenterades var man från flera håll åter mycket kritiska. Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige, menade att den nya utformningen snarare skulle öka olägenheterna och rättsosäkerheten eftersom fler fastighetsöverlåtelser skulle omfattas. Tillbaka på ruta ett, trots att utredaren hållit sig till begränsningarna, sammanfattade hon.

Det är kritik från flera remissinstanser som Markus Kallifatides väl känner till.

– Men vi ser behovet av att ge kommunerna denna möjlighet att agera. Den exakta utformningen får vi återkomma till när man tar ett omtag om den frågan. Då beaktar vi såklart de synpunkter som kommit från olika remissinstanser. Fastighetsägare och andra får med all sannolikhet leva med att vi socialdemokrater anser att detta är nödvändigt.

Men Markus Kallifatides menar samtidigt att det bör vara möjligt att utforma en förköpslag med tillräcklig träffsäkerhet för att täcka de behov han ser, men som samtidigt inte behöver vara ett stort hinder vid vanliga fastighetsaffärer.

– Men att gå in och diskutera detaljer – där befinner jag mig inte nu. Jag stannar vid att konstatera att vi tillsatte en utredning för vi såg ett behov detta instrument. Och att vi nu vill se det genomfört.