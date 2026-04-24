Med fokus på lägre klimatavtryck, smart konstruktion och effektiv montering har byggleverantören Gyprocs vikbara hybridregel för innerväggskonstruktioner utsetts till årets mest innovativa produktnyhet. Utmärkelsen delas ut av Svensk Byggtjänst, som varje år lyfter fram tio nytänkande lösningar.

– Jag är glad att vi enades om att ge priset till Gyprocs hybridregel. Den har tydliga hållbarhetsaspekter genom sitt lägre klimatavtryck. Den är vikbar och därmed lättare att transportera, vilket också är mycket positivt, säger Ingar Lindholm, chefredaktör Byggkoll på Svensk Byggtjänst.

Bland övriga nominerade fanns bland annat ett biobaserat alternativ till korrugerad plåt, system för värmeåtervinning ur spillvatten, gipsskivor tillverkade av 100 procent återvunnet material samt en grundlösning för villor och mindre byggnader med fokus på minskat klimatavtryck.