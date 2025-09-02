Det blev lättare att hyra ut en bostadsrätt i andrahand i den lagändringar som gjordes 1 juli 2014. I den senaste utredningen En mer flexibel hyresmarknad föreslås ännu större lättnader.

Från flera bostadsrättsorganisationer har kritik och varningar hörts sedan utredningens direktiv presenterades. En summering av remissvaren visar att fler myndigheter och organisationer ser samma problem.

Tung kritik kommer från Boverket. I sitt svar skriver de att regeringen själva lyft trygghet i bostadsområden som en prioriterad fråga. Om utredningens förslag genomförs finns det enligt myndigheten ”en risk att de föreslagna förändringarna går emot detta mål, eftersom en ökad andel andrahandsuthyrningar kan leda till större anonymitet, ofta återkommande byten av hyresgäster och minskad social kontroll vilket riskerar att försvåra arbetet med att skapa långsiktigt trygga och attraktiva bostadsområden.”

Därtill ser Boverket en fara i att reformerna ”skapar incitament för spekulationsköp, där bostadsrätter i högre grad köps av personer med syfte att hyra ut snarare än att själva bo i lägenheterna. En sådan utveckling kan driva upp priserna på bostadsrätter och försvaga kopplingen mellan ägarintresse och boende.”.

HSBs förbundsordförande Johan Nyhus varnar även han för ökad otrygghet, spekulation och minskat engagemang i föreningslivet.

– Det är ett allvarligt ingrepp i bostadsrätten som boendeform, det påverkar människors trygghet i deras egna hem och riskerar bidra till ökad spekulation, säger han i en kommentar.

Han hänvisar till en undersökning från Verian, utförd på uppdrag av HSB, som visar att nära hälften av alla som suttit i en bostadsrättsförenings styrelse har upplevt problem med andrahandsuthyrning.

– De som bor i bostadsrätt har möjlighet att lätta på regelverket genom beslut i sin bostadsrättsförening, men det vill de flesta inte. Nu läggs det fram förslag på regeringens uppmaning som inskränker föreningarnas möjlighet att fatta beslut som gäller det egna boendet, säger Johan Nyhus.

Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige, bedömer att redan den förra lagändringen lett till att bostadsrättshavare i fler fall får rätt att upplåta lägenheten i andra hand och att dagens regler är generösa.

– När denna nya utredning tillsattes har man utgått från att så inte är fallet. Utredaren har inte alls tittat på om det faktiskt kvarstår problem, utan uppdraget har bara varit att föreslå lättnader.

De lättnader som betänkandet nu föreslår sker på föreningens bekostnad.

Utredningen föreslår bland annat att det fortsatt ska krävas skäl för den som vill hyra ut i andra hand – men att det ska bli lättare att hyra ut under längre perioder. Tidsaspekten i andrahandsuthyrningen ska ha mindre betydelse i bedömningen.

– De lättnader som betänkandet nu föreslår sker på föreningens bekostnad. Ju fler andrahandsuthyrningar föreningen har, desto svårare blir det för föreningen att hantera förvaltningen, det ökar risken för störningar.

Han menar att man självklart ska kunna hyra ut sin bostadsrätt när man har särskilda behov, som att man ska arbeta på annan ort.

– Men det är viktigt att upprätthålla denna balans, säger Johan Kleveland.

Hyresgästföreningen motsätter sig förslagen angående utökade möjligheter att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand, då det kan ”leda till att bostadsrätter köps eller behålls enbart för att hyras ut, utan ett egentligt bostadsbehov och i rent spekulationssyfte. Något som Hyresgästföreningen menar riskerar att leda till en större andrahandsmarknad med ökad risk för att människor utnyttjas och får betala höga andrahandshyror samt tvingas leva under osäkra villkor.”.

Det är viktigt att undvika förändringar som kan riskera att leda till spekulationsköp.

Riksbyggen avstyrker förslaget om utökade möjligheter till andrahandsuthyrning av bostadsrätter, eftersom det riskerar att försvaga bostadsrättsföreningarna både i vardagen och bostadsrätten som upplåtelseform.

– Riksbyggen har som en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningarna en lång och bred erfarenhet av frågor kring andrahandsuthyrningen. Att det i första hand är medlemmarna själva som bor i lägenheterna är avgörande för tryggheten, engagemanget och stabiliteten i föreningen. Det är viktigt att undvika förändringar som kan riskera att leda till spekulationsköp eller att personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden får betala oskäliga hyror. Jag befarar att den föreslagna regleringen riskerar att leda till en spiral med mycket höga andrahandshyror som resultat, kommenterar Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

Företag som specialiserat sig på andrahandsuthyrning mellan privatpersoner, till exempel Qasa, Bostad Direkt och Sveriges Hyres- och Relocationföretags Förening (SHRF) är mer positiva, och välkomnar förslaget att lagen ska omfatta upp till två bostäder per fysisk person.

Qasa vill särskilt betona möjligheten till längre uthyrningsperioder, då de menar att detta dels är efterfrågat av både hyresgäster som söker långsiktigt boende, dels av hyresvärdar som vill ha stabila hyresförhållanden.

I sitt remissvar skriver man att förslaget ”skapar tydligare ramar för vad som utgör privat uthyrning. Vi anser att detta är en rimlig balans mellan att stimulera uthyrning och att förhindra kommersiell verksamhet utan tillstånd. I framtiden ser vi dock gärna att den övre gränsen på hur många bostäder som kan hyras ut blir ännu friare. Privatuthyrning är ett billigt sätt att minska bostadsbristen utan att öka byggtakten, samtidigt som det ger individer möjlighet att investera för framtida generationer.”.

SHRF hakar på och skriver ”Erfarenheter från andra länder visar att en generösare tillåtelse, i kombination med tydliga regler, ökar tillgången på uthyrningsbara bostäder utan att skapa osunda marknadsstrukturer.”.

Fastighetsägarnas Johan Kleveland tvivlar dock starkt på att det med regellättnader plötsligt skulle dyka upp en massa lägenheter som kan hyras ut.

– Det är ju inte kartlagt att det skulle finnas en problematik med bostäder som inte används och som skulle hyras ut bara man fick tillstånd till det.

Slutligen jagvillhabostad.nu, en ideell organisation som arbetar för ungas rätt till en trygg bostad. De kritiserar förslaget och menar att ”en utökad andrahandsmarknad tillför ytterligare osäkerhet för unga och utsatta grupper på bostadsmarknaden samt att en fri hyressättning vid privatuthyrning kommer öka trångboddheten, inte minska bostadsbristen. Dock välkomnar vi en mer reglerad andrahandsmarknad eftersom dagens andrahandsmarknad är djup oreglerad och bidrar till ockerhyror och utnyttjande av utsatta grupper.”.