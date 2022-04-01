Med nya lagstiftning skärps kraven på källsortering. Om det kan ni läsa om i vår serie fastighetsnära insamling. För att öka kunskapen har Fastighetsägarna tillsammans med Avfall Sverige, Näringslivets producentansvarsorganisation och Avfall Sverige nu lanserat en utbildning om ökad kunskap kring avfall med fokus på källsotering. Utbildningen kommer att ligga på sverigesorterar.se. Kan även nås med denna länk.

Utbildningen Din roll i källsorteringen vänder sig till fastighetsskötare och miljövärdar men också till fastighetsägare eller andra som ansvarar för eller sköter källsorteringsplatser i flerbostadshus. En del kanske redan är känt för många fastighetsägare och fastighetsskötare.

[ Annons ]

– Utbildningen ger fastighetsskötare grundläggande kunskap om lagkraven och konkreta exempel för att få avfallshanteringen att fungera i praktiken. Den tydliggör också den viktiga roll fastighetsskötaren har för att skapa goda förutsättningar för de boende att sortera rätt, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Utbildningen kan genomföras när man vill och går att pausa och återuppta vid ett senare tillfälle. En rekommendation är att genomföra den tillsammans med kollegorna, för att få tillfälle att diskutera frågor som varför boende gör fel, hur källsorteringsplatsen ser ut idag och hur man som fastighetsägare/-skötare kan engagera de boende för att bli mer delaktiga.

Även små insatser kan göra stor skillnad påpekar utbildningen Innehållet i en genomsnittlig soppåse består till mer än hälften av förpackningar eller matavfall som skulle ha sorterats ut för materialåtervinning. Det innebär stora resurser som går till spillo, men också högre kostnader för avfallshanteringen – ett kärl med restavfall kan vara 30 gånger så dyrt att få hämtat som ett med förpackningar.

[ Annons ]

– En investering i bra avfallshantering på fastigheten kan ge lägre avfallskostnader. Samtidigt får man mer nöjda boende och en bättre arbetsmiljö, både för sophämtarna och för de som förvaltar fastigheten, säger Elvira Andersson, förvaltningsexpert på Fastighetsägarna.