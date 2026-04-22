I en intervju med SR Ekot klargör Elisabeth Thand Ringqvist att man inte på något sätt släppt frågan om marknadshyror för nyproduktion. ”För oss är det fortfarande viktigt att ha marknadshyror i nyproduktion. Det är viktigt för att få igång byggandet och få fler lägenheter” säger centerledaren.

Kravet är som bekant inte nytt hos Centern, i det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna fanns det med som en punkt, även om det då inte kallades för marknadshyra utan fri hyressättning.

När saken aktualiserades ledde det till regeringskris när Vänsterpartiet begärde misstroendeförklaring. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallade då förslaget ett ”systemskifte som i praktiken skulle innebära marknadshyror för alla”

En fråga många nu ställer sig är i vilken mån detta ånyo kan ställa till bekymmer i en eventuell rödgrön konstellation. För cirka en månad sedan gick V ut och krävde hyresstopp för samtliga hyreslägenheter.

Jonas Hinnfors är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har under lång tid studerat regeringsförhandlingar.

– Man ska ha klart för sig att inför ett val så sätter alla partier upp sina viktigaste ståndpunkter med vetskap om att man inte kan få igenom allt. Att man måste backa och kompromissa på några punkter.

Hans bedömning är att Elisabeth Thand Ringqvist trycker på marknadshyror för att det dels är något Centern under lång tid varit anhängare av, dels för att ha det som ett kort i framtida förhandlingar.

– Hon säger att det är en viktig fråga, men jag ser inte att hon bundit sig vid masten så att säga. Det är inget ultimatum för att gå in i ett regeringssamarbete.

Finns det viktigare frågor hos C som man vill få igenom?

– Skulle tro att motståndet mot höjda skatter är högst prioriterat. Eller att stoppa förslag på återinförd fastighetskatt. Lyssnar man på Thand Ringqvist och även det som Anna Karin Hatt betonade är arbetsmarknad och klimat det man fokuserar på.

– Men, tillägger Jonas Hinnfors, allt beror på hur förhandlingarna ser ut, och hur Socialdemokraterna resonerar. Svårt att säga vad man kan och inte kan kompromissa om. Men jag tror inte att Elisabeth Thand Ringqvist ”går i döden” just för denna fråga.