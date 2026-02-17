Justitieminister Gunnar Strömmer (M) öppnar för ett tydligare tillämpande av regler gällande tvångsförvaltning. Det blev tydligt under gårdagens interpellationsdebatt med Markus Kallifatides (S), där två frågor stod i centrum.

Den första gällde standardhöjande renoveringar och hyresnämndernas prövning av ärendetypen “godkännande av förbättringsarbete”. Vad Markus Kallifatides anser om saken framkommer i denna intervju. Inget nytt om frågan framkom egentligen i debatten och Gunnar Strömmer såg heller ingen anledning att förändra något.

Justitieministern gjorde ett taktiskt drag genom att besvara frågorna samlat. Därmed kom debatten, till Markus Kallifatides besvikelse, att främst handla om bristande fastighetsskötsel.

Markus Kallifatides menade att det kan finnas ett inbyggt systemfel i konstruktionen kring tvångsförvaltning, då många aktörer inte vill ta på sig uppdraget som tvångsförvaltare. Omständigheter som Gunnar Strömmer betonade som allvarliga. Men till skillnad mot Markus Kallifatides ser han inget behov av att se över dagens regelverk.

Enligt honom ger både hyreslagen och bostadsförvaltningslagen goda möjligheter att ingripa mot oseriösa hyresvärdar, inklusive tvångsförvaltning i de mest allvarliga fallen. I stället öppnade han upp för att problemen kan ligga någon annanstans än i lagstiftningen, och pekade då åt tillämpningen av dagens regler.

– Man kan ställa sig frågan vad som är tillämpningsproblem snarare än lagstiftningsproblem, sa Gunnar Strömmer under debatten.

Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist Marie Öhrström delar Gunnar Strömmers bild, hon menar att det inte råder brist på regler kring frågan.

– Undermålig förvaltning kan hanteras av kommuner, myndigheter och rättsväsende med förvaltningsföreläggande vid vite, tvångsförvaltning eller inlösen enligt bostadsförvaltningslagen. Dessutom finns skyddsbestämmelser i hyreslagen, plan och bygglagen, miljöbalken och expropriationslagen. Regeringen har också infört nya regler om självständigt förverkande och näringsförbud som staten vid behov kan ta i bruk, säger hon.

Bakgrunden till Markus Kallifatides inspel var SVT:s rapportering om nedgångna hyreshus i Vårberg, där Hyresgästföreningen ansökt om tvångsförvaltning för en fastighet med sex höghus. Hyresnämnden beslutade då om förvaltningsföreläggande, men valde att avslå ansökan om tvångsförvaltning.

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten pekade under debatten på ett återkommande problem i liknande ärenden, där många aktörer inte vill ta på sig uppdraget som tvångsförvaltare. Om hyresnämnden beslutar om tvångsförvaltning måste den samtidigt utse en förvaltare, om ingen vill åta sig uppdraget faller åtgärden.

– Om varken kommunen eller hyresnämnden kan hitta en lämplig förvaltare, då faller hela frågan om tvångsförvaltning. Borde någon pekas ut som skyldig att ta på sig ansvaret för tvångsförvaltning? Kommunen eller ett statligt fastighetsbolag kanske? sa Markus Kallifatides under debatten.

Gunnar Strömmer betonade att han inte kommenterar enskilda fall, men att uppgifterna som lyfts bör tas på allvar.

– Jag tycker att många av de frågor och omständigheter som Markus Kallifatides tar upp verkligen är värda att ta på stort allvar, och när jag säger att vi följer frågorna noga så kan jag försäkra att det finns en mycket seriös intention att följa just hur de här frågorna utvecklas.