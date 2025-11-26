Hyresjusteringen i Stockholms stad på 3,6 procent berör cirka 50 000 hushåll som bor hos privata fastighetsägare.

Nathalie Brard, förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm, ser det som en framgång att man nu för första gången på länge fått besked om hyresjustering innan årsskiftet.

Förhandlingarna behöver starta tidigare

– Det är värdefullt för både hyresgäster och hyresvärdar. Det är även ett tydligt bevis på att förhandlingarna behöver starta tidigare, något som motparten behöver ta till sig inför nästa års förhandling, säger Nathalie Brard.

Men 3,6 procent menar hon är en lägre nivå än vad Fastighetsägarna hade förväntat sig.

– Beskedet innebär därför att problemen på hyresmarknaden i landets tillväxtmotor Stockholm förstärks där kostnaderna i förvaltningen under lång tid har ökat betydligt mer än hyrorna och behovet av fler hyresbostäder är stort, säger Nathalie Brard.

Å andra sidan konstaterar hon att det är betydligt bättre än de krav på sänkningar som Fastighetsägarna mött vid förhandlingsbordet.

Hyresgästföreningen gick tidigt ut med krav på hyressänkningar. Från organisationens sida menade man att fastighetsägarna blivit överkompenserade i flera år. Det med hänvisning till en egen rapport där man argumenterar för att fastighetsägarnas ekonomi är betydligt starkare än den bild de själva målat upp. Där bör det dock noteras att det från flera håll framförts kritik om att det inte, på det sätt Hyresgästföreningen gjort, går att dra sådana slutsatser utifrån årsredovisningar.

Men 3,6 procent menar man är för mycket oavsett.

Under de senaste tre åren har hyresgästerna tagit en oproportionerligt stor del av kostnadsökningarna

– Under de senaste tre åren har hyresgästerna tagit en oproportionerligt stor del av kostnadsökningarna, särskilt i de fastigheter som ägs av privata värdar där höjningarna generellt legat högre. I praktiken lägger man över kostnaderna för fastighetsägarnas riskfyllda affärsmodeller på hushållen. Vi är besvikna både över att fastighetsägarna inte valt att förhandla klart med oss och att skiljemannen inte lagt större vikt vid hyresgästernas situation, säger Susanne Sjöblom, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Enligt Nathalie Brard ger Hyresgästföreningen en felaktig bild av hur kostnaderna har fördelats mellan hyresvärdar och hyresgäster.

– Hyresgästkollektivet har i hög grad skyddats från de senaste årens kostnadsökningar. De som bor i villa och bostadsrätt har tvingats ta hela notan för ökade kostnader för lån, värme, el, sopor, vatten med mera. När det gäller hyresrätten har dessa kostnader till största delen burits av hyresvärden eftersom hyreshöjningarna inte har varit i närheten av de nivåer som skulle krävas för att täcka dem, säger hon.