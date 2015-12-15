SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har publicerat sitt BRF-index för andra kvartalet 2025. Indexet, som följer bostadsrättsföreningars omkostnader kvartalsvis, visar att kostnaderna för en genomsnittlig förening med 50 lägenheter, en lokal och en totalyta på 4 834 kvadratmeter uppgick till 626 820 kronor.

Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Den främsta förklaringen är enligt SCB lägre räntekostnader, som sjunkit med 32,6 procent, från 249 700 kronor till 168 300 kronor. Samtidigt bör man komma ihåg att siffran bygger på en genomsnittlig belåning med tre månaders bindningstid. Föreningar som tidigare haft längre och lägre bundna lån riskerar därför att möta betydligt högre kostnader när lånen läggs om än vad indexet indikerar.

Att fastighetsskötsel och driftkostnader har stabiliserats bidrar också till kostnadsminskningen.

Efter flera år av stigande kostnader och uppskjutet underhåll syns en ny fas där räntorna fortsätter sjunka och el- och vattenkostnaderna ligger stilla. SBC vittnar också om att deras kunder visar en minskad oro.

– Vi ser nu ett läge där räntorna fortsätter att sjunka och andra kostnader planar ut vilket ger bättre förutsättningar att agera. Samtidigt är det lätt att vilja andas ut i den ekonomiska vändningen – men just den känslan riskerar att bli en fallgrop om föreningen inte agerar. Det är viktigt att lättnaden av ett stabiliserat läge inte överskuggar behovet av framförhållning, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.

Enligt SBC är nästa viktiga steg för många bostadsrättsföreningar att se över sina avgiftsnivåer för att säkerställa att framtida underhåll och investeringar kan finansieras.