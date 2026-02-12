I rapporten Bomarknadsnytt, där SBAB presenterar sina prognoser för svensk ekonomi och bostadsmarknad, spås en försiktig konjunkturåterhämtning. BNP-tillväxten väntas landa på 2,8 procent i år. Arbetslösheten bedöms sjunka i takt med att sysselsättningen ökar, samtidigt som inflationsriskerna anses vara större på nedåt- än uppåtsidan. Styrräntan väntas ligga kvar på nuvarande nivå fram till mars nästa år.

– En rad konjunkturindikatorer, en expansiv statsbudget och stigande realinkomster talar för att den efterlängtade konjunkturuppgången nu äntligen kommer. Med det bör även bostadsmarknaden vakna till lite mer. Men vi tror att det blir ytterligare ett tufft år för bostadsutvecklarna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Enligt SBAB väntas bostadspriserna öka med 4,7 procent i år och 4,3 procent nästa år. Uppgången drivs i första hand av hushållens ökande inkomster.

– När konjunkturen och hushållens inkomster stärks bör det smitta av sig på bostadsmarknaden. Vi tror att bostadspriserna ökar med mellan 4 och 5 procent både i år och nästa år, i bjärt kontrast till fjolårets svagt fallande priser. Vi tror inte på någon stor prisuppgång när bolånetaket höjs och amorteringskravet sänks, säger Robert Boije.

Samtidigt kvarstår utmaningarna för bostadsutvecklarna. Antalet påbörjade nya bostäder väntas öka med 2 200 i år jämfört med fjolåret – och ungefär lika mycket nästa år.

– Byggkostnaderna är alltjämt höga i förhållande till priserna på andrahandsmarknaden och antalet verifierat sålda nya bostäder ligger kvar på relativt låga tal.