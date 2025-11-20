SBAB ser en tydligare ekonomisk vändning och justerar upp prognosen för svensk BNP, som nu väntas öka med 2,6 procent nästa år och 2,2 procent 2027. Uppgången drivs framför allt av ökad hushållskonsumtion och ett starkare investeringsklimat.

– Efter sju sorger och åtta bedrövelser tror vi nu att den svenska konjunkturuppgången äntligen kommer nästa år. Med ett år till av lägre inflation, stigande realinkomster, bolåneräntor på normal nivå, förväntade lägre hyreshöjningar än tidigare och sänkt skatt på både livsmedel och arbetsinkomster bör hushållens konsumtion rimligen sätta bättre fart. Det är fortfarande oroligt i omvärlden men läget i tullkonflikten har stabiliserats något, vilket också talar för bättre tryck i näringslivets investeringar framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

[ Annons ]

På bostadsmarknaden har priserna utvecklats starkare än väntat efter en svag vår, och SBAB räknar nu med en prisuppgång på runt 2 procent i år. Det är en mindre justering från prognosen i september då priserna bedömdes stå mer eller mindre stilla.

– Efter den ovanligt svaga prisutvecklingen på bostäder under våren har bostadspriserna i stället överraskat på uppåtsidan under hösten. År 2026 och 2027 tror vi att bostadspriserna ökar med omkring 4–5 procent per år, främst till följd av stigande hushållsinkomster, säger Robert Boije.

Byggandet fortsätter dock att gå trögt. Totalt väntas byggnationen av 29 000 nya bostäder ha påbörjats under året, och den framtida ökningen blir marginell. Höga byggkostnader och få sålda nya bostäder håller tillbaka återhämtningen, menar Robert Boije.

[ Annons ]

– När det var som mest turbulens kring inflations- och ränteläget för ett par-tre år sedan talades det om att det kunde bli sju svåra år för bostadsbyggandet. Dessvärre ser den profetian ut att kunna besannas. Samtidigt kan man till viss del se de lägre byggvolymerna som ett steg mot en nödvändig anpassning mot ett mindre behov av bostäder framöver jämfört med tidigare behovsbedömningar.