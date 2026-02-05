Vanligen säljs en fastighet förpackad i aktiebolagsform. Om det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet i huset – polisstation, domstol och så vidare – görs en säkerhetsskyddsbedömning.

Men direkta överlåtelser av fast egendom omfattas inte av säkerhetsskyddslagens överlåtelseregler. Det anser regeringen utgöra en brist i skyddet av Sveriges säkerhet. Därför vill man nu i en proposition täppa till denna säkerhetslucka.

Det bör dock påpekas att det redan i dag inte är särskilt vanligt att överlåtelser av egendom träffas av det nu gällande regelverket, och det kan förväntas att överlåtelser av fast egendom blir ännu mindre vanliga.

Men den proposition som regeringen nu lägger fram innebär att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som vill överlåta fast egendom av betydelse för Sveriges säkerhet måste göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med tillsynsmyndigheten innan överlåtelsen. Tillsynsmyndigheten kan alltså förbjuda olämpliga överlåtelser som sker i denna form. Även överföring av äganderätt till fast egendom som sker genom fastighetsbildning föreslås omfattas av reglerna. Syftet är att minska risken för att fast egendom förvärvas med avsikt att skada Sveriges säkerhet.

De fastighetsägare som skulle omfattas av regleringen är verksamhetsutövare i säkerhetsskyddslagens mening och har alltså redan i dag att tillämpa säkerhetsskyddslagens regler i andra situationer. Att låta fast egendom omfattas av säkerhetsskyddslagens regler om överlåtelse bedöms inte ha någon påtaglig förändring för de ifrågavarande fastighetsägarna.

Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, anser regelskärpningen vara fullt rimlig. Men påpekar samtidigt att fastighetsbranschen redan verkar under ett omfattande regelverk med krav kopplade till bland annat klimat, beredskap och säkerhet. Det ökar komplexiteten och regelbördan i fastighetsägandet, därför anser hon att förutsebarhet är särskilt viktigt.

– Mot den bakgrunden är det angeläget att regelverket utformas och tillämpas på ett förutsebart och proportionerligt sätt, så att nödvändig säkerhetshänsyn kan förenas med en fungerande och effektiv fastighetsmarknad, säger Anna Thureson.

Faktabakgrund: