Köpkraften inom 15 minuters bilavstånd från flera svenska handelsplatser har ökat markant de senaste åren, inte minst i storstadsrområdena. Det visar en ny analys från Prospect Mapping, som kartlagt hur både demografi och hushållens inkomster förändrats över tid – två faktorer som enligt Simon Adolphson, Business Director på Prospect Mapping, ger en tydlig bild av den lokala köpkraften.

– När vi mäter inom ett 15 minuters upptagningsområde blir skillnaderna tydliga, vilket visar varför expansionsbeslut bör bygga på lokala data snarare än ett riks- eller kommunsnitt, säger han.

I analysen lyfts bland annat Kungens Kurva och Barkarby utanför Stockholm fram som två av landets tillväxtområden. Sedan 2019 har köpkraften ökat med cirka 40 procent i Kungens Kurva och 35 procent i Barkarby.

– Det är en kombination av både ökat antal hushåll och högre inkomster bland invånarna som driver utvecklingen där, förklarar Simon Adolphson.

Även om försäljningsdata inte ingått i undersökningen, ger rörelsedata från mobiltelefoner vissa indikationer på hur handelsplatserna presterar.

– Över tid ser vi en ökande trend där både Kungens Kurva och Barkarby attraherar fler besökare.

Men bilden är långt ifrån likadan över hela landet. I flera mindre eller mellanstora handelsområden är det i första hand befolkningstillväxten – och inte ökade inkomster – som driver förändringen. Och utvecklingen varierar kraftigt.

Omkring handelsplatsen Boländerna i Uppsala har befolkningen vuxit med drygt 30 procent de senaste 15 åren, medan Birsta City i Sundsvall bara noterat en ökning på 3,2 procent under samma period. Samtidigt har antalet barn i åldern 0–6 år i Sundsvall minskat med över 13 procent – en signal om en mer långsiktig demografisk utmaning, menar Simon Adolphson.

– Värt att notera är dock att 15 år är en relativt lång tidshorisont, och att den nedåtgående trenden med färre småbarn blir ännu mer tydlig om man ser till bara några år tillbaka. Då ligger även Barkarby och Boländerna på en negativ utveckling, om än inte i lika hög utsträckning, säger han.