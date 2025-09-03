När fastighetsbolaget Revelop i slutet av 2021 förvärvade kontorsfastigheten Norsen i centrala Malmö var planen från början att behålla den som just kontor. Men snart stod det klart att både läget och byggnadens karaktär rymde större potential – i slutet av 2027 öppnar här ett nytt destinationshotell, i samarbete med den tyska hotellkedjan Ruby Group.

– Vi förstod snabbt att det finns en stor efterfrågan på hotell i Malmö och att denna plats passade perfekt. Detta i kombination med att efterfrågan på kontor var låg gjorde att vi snabbt startade processen att undersöka möjligheten att konvertera ytorna till hotell i stället, säger Mathias Björkman, Head of Real Estate på Revelop.

Och Revelop var inte ensamma om att se möjligheterna.

[ Annons ]

– Likaså Malmö stad såg ett underliggande behov av fler hotell i staden, vilket sannolikt bidrog till att processen kunde genomföras så smidigt. Malmö ökar i popularitet bland turister, inte minst tack vare närheten till Köpenhamn. Den här typen av hotell passar dessutom väl in i kvarteret, vilket har visat sig vara lyckosamt, säger Mathias Björkman.

Sverige med sitt mildare klimat och närhet till naturnära upplevelser möter många av de delar som de så kallade ”coolcation”-resenärerna efterfrågar

Även om Revelops huvudfokus inte ligger på att konvertera äldre kontorsfastigheter till specifikt hotell, är det här inte första gången bolaget gör just det. Med ökande kontorsvakanser i kombination med ett växande intresse för Sverige som resmål, tror Mathias Björkman att den här typen av omställningar kommer att bli allt vanligare.

– Det är nog absolut något av en växande trend, konstaterar han.

Mycket tyder också på att Mathias Björkman kan få rätt. Bara under perioden januari till juli i år ligger det totala antalet registrerade gästnätter i Sverige på 44 824 486 stycken. En ökning med 2,9 procent jämfört med samma period 2024, enligt Tillväxtverket. Och under en tioårsperiod har antalet gästnätter ökat med omkring 18 procent. Statistiken omfattar inte enbart hotellnätter, utan även vandrarhem, stugbyar och campingplatser. Men den pekar ändå i en viss riktning: Sverige blir en alltmer populär destination.

Det är en bild som även Susanne Andersson, vd för Visit Sweden, bekräftar. Hon menar att utvecklingen beror på flera faktorer, men utesluter inte att återkommande värmeböljor i delar av Europa spelar en roll – där Sverige kan uppfattas som ett mer behagligt alternativ.

– Trender påverkar självklart. Och här kan vi se att Sverige med sitt mildare klimat och närhet till naturnära upplevelser och friluftsaktiviteter möter många av de delar som de så kallade ”coolcation”-resenärerna efterfrågar, säger hon och fortsätter:

– Vi ser till exempel i år tecken på ökad turism från länder som Spanien och Italien. Även om det är från låga nivåer är ökningen tydlig. De mest avgörande siffrorna kommer dock först i augusti och september, eftersom semesterperioden i dessa länder infaller då.

Men Susanne Andersson är också inne på andra delar, som hon menar bidrar till Sveriges ökade attraktivitet.

– Sverige sticker ut i världen som ett demokratiskt, tryggt och stabilt land, med liberala och progressiva invånare. Sverige anses också hålla en hög standard på allt från boende till måltidsupplevelser, vilket gör att resan och upplevelsen här uppfattas som prisvärd.

Det finns alltså utrymme att växa redan nu, utan att direkt behöva bygga nytt

Hur länge trenden kommer fortsätta hålla i sig är svårt att spekulera i. Susanne Andersson ser både smolk i bägaren, men också möjligheter som kan öppna upp ytterligare för den svenska besöksnäringen.

– I sommar har vi sett vissa utmaningar när det gäller tillgängligheten, bland annat inom tågtrafiken, men också kopplat till stora vägnät i regioner med mycket turism. Samtidigt är det klart att Fehmarn Bält-förbindelsen, som planeras stå klar 2029, kommer att förbättra tillgängligheten och underlätta resandet från Europa till våra breddgrader.

Så den svenska hotellmarknaden kan tänkas gå en positiv utveckling till mötes?

– I dagsläget har vi en årsgenomsnittlig beläggning på 56 procent, vilket innebär att fyra av tio hotellrum står tomma. Det finns alltså utrymme att växa redan nu, utan att direkt behöva bygga nytt. Samtidigt gäller det att växa hållbart. När man utvecklar bra produkter ökar ofta efterfrågan, och det kan ge positiva spridningseffekter till andra verksamheter.

Brist på fönster, fel takhöjd och svårplacerade hissar och trapphus är även det vanliga utmaningar

Möjligen blir projektet i Malmö just ett sådant tillskott. För Revelop, som har gjort det till sin nisch att utveckla befintliga fastigheter snarare än att bygga nytt, är det dock ett i raden av konverteringsprojekt. Men att konvertera äldre kontorsbyggnader till moderna hotell är inte alltid en enkel sak, även i de fall man får med sig staden, framhåller Mathias Björkman.

– Som i alla konverteringsprojekt är det tuffa krav, inte minst när det kommer till brandsäkerhet och tillgänglighet. Men kontorshus har ofta öppna ytor som inte alltid passar hotellens behov av mindre rum med badrum. Brist på fönster, fel takhöjd och svårplacerade hissar och trapphus är även det vanliga utmaningar vid ombyggnad.

I just fallet Norsen visade sig dock förutsättningarna vara goda.

– Faktum är att fastigheten lämpade sig väl för att omvandlas till hotell. Mycket tack vare konstruktionens struktur, men också fönsterpartiernas placering, vilket då är särskilt viktigt för ett hotell.