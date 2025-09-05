



I uppdraget ingår det bland annat att ta fram en praktisk vägledning för hur kommunerna kan främja en effektiv konkurrens, och då med särskilt fokus på att underlätta etableringen av dagligvarubutiker i både befintliga och nya områden.



Det ingår även att lämna förslag på konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för etablering av dagligvarubutiker, exempelvis genom att motverka avtalsmässiga hinder. Konkurrensverket ska dessutom vid behov lämna förslag på författningsändringar.

– Vi behöver skapa bättre förutsättningar för etablering av dagligvarubutiker. Ökad konkurrens skapar bättre förutsättningar för fler butiker och lägre priser för konsument. En bättre välfungerande konkurrens väntas även gynna svensk livsmedelsproduktion, särskilt mindre och innovativa bolag, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.



Konkurrensverket ska redovisa uppdraget senast 15 april 2026. Därefter ska vägledningen, med stöd av Boverket, spridas till kommunerna och berörda aktörer.