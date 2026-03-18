I en proposition som överlämnades i tisdags beslutade regeringen att gå vidare med lagförslaget om nya regler för hyrköp av bostäder – en modell där den boende först hyr bostaden med möjlighet att senare köpa den.

Enligt bostadsminister Andreas Carlson är målet att sänka trösklarna till bostadsmarknaden och på sikt öka möjligheten för fler att äga sitt boende.

– Hyrköp gör det möjligt att samtidigt få tillgång till en bostad och rätten att köpa den längre fram. Under tiden man bor i bostaden kan man spara till kontantinsatsen. Det kan öppna vägen till den ägda bostadsmarknaden för fler, inte minst unga – inte bara för dem som redan har kapital. Den nya lagen om hyrköp skapar tydlighet och trygghet för parterna och kan göra att fler vågar ta steget till ett eget ägt boende, säger bostadsminister Andreas Carlson.

Förslaget har dock mött kritik. Bland annat har Lagrådet varnat för att reformen kan innebära betydande konsumentrisker. Även om hyrköp kan underlätta för personer utan kontantinsats att ta sig in på bostadsmarknaden, finns det risk att köpare ingår avtal utan att fullt ut förstå villkoren, framhåller de.

De menar också att hyrköp ofta är dyrare än traditionell hyra, och inbetalda pengar kan gå förlorade om avtalet bryts, bostaden skadas eller säljaren går i konkurs. Dessutom bedöms skyddet för rätten att i ett senare skede köpa bostaden som svagt.

Samtidigt konstaterar regeringen att hyrköpsavtal redan förekommer på marknaden, men att det nuvarande regelverket inte är anpassat för modellen. Detta skapar, enligt regeringen, juridisk osäkerhet – bland annat kring bindande löften om framtida köp – vilket påverkar både köpare och bostadsbolag.

Den bilden delas av Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

– Som regeringen påpekar bygger förekomsten av den här modellen på en balans mellan hyrsäljaren och hyrköparen, något som kanske inte var ett tillräckligt tydligt uttryckt syfte i lagrådsremissen. Om balansen rubbas för mycket kommer hyrköp inte komma att erbjudas på marknaden. Modellen erbjuder ett gott konsumentskydd samtidigt som den motverkar att hyrköp används endast som ett sätt att få tag på en hyresrätt utan avsikt att köpa bostaden, säger han.

I samma lagstiftningspaket föreslår regeringen även förändringar för att göra ägarlägenheter mer attraktiva. Bland annat vill man göra det möjligt att tvinga en ägare som allvarligt missköter sig eller stör sin omgivning att sälja sin ägarlägenhet.