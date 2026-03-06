Priserna på bostadsrätter ökade med 1,2 procent medan priserna på villor var närapå oförändrade under februari månad. Sett till prisutvecklingen de senaste 12 månaderna, ligger nu årstakten på 2,3 procent för bostadsrätter och 0,2 procent för villor. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på bostadsrätter i Storstockholm ökade med nästan 2 procent, vilket dels beror på en större andel försäljningar i innerstaden där prisnivåerna är som högst, och dels att just innerstadens priser steg med över 2 procent.

– Det är bostadsrätterna som drar nu, medan villapriserna ligger still. Att utvecklingen är starkast i Stockholms innerstad är typiskt i ett tidigt vändningsskede. Vår kvartalsvisa mätning Mäklarinsikt pekar på ett ljusare stämningsläge men fortsatt försiktiga köpare, och det tycks också synas i försäljningsvolymen, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet.

Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling ser också Stockholm som dragloken som bidrar till en ovanligt stor prisuppgång på bostadsrätter.

– Det märks tydligt att bostadsköparna är optimistiska om framtiden. När de nya bolånereglerna träder i kraft om en knapp månad räknar vi med ett fortsatt uppsving. Men något prisrally är inte att vänta, även om mindre lägenheter kan få en extra skjuts när fler förstagångsköpare får möjlighet att köpa en egen bostad, säger Marcus Svanberg.

Även Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling, ser positivt på marknaden i och med att nya regler sätts på plats.

–De nya reglerna för amortering tillsammans med ett höjt bolånetak kommer ytterligare gynna bostadsrättsmarknaden från april, och inte minst gäller det för de mindre lägenheterna. För 1:or och 2:or, har marknaden länge stått ganska stilla, men nu skapas nya möjligheter för fler, säger Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

I både Storgöteborg och Stormalmö och i de centrala delarna av Göteborg och Malmö ökade bostadsrättspriserna med runt 1 procent.

Under februari såldes 12 800 bostäder vilket är 5 procent färre än februari förra året. Av dessa var det 9 000 bostadsrätter och 3 800 villor.

– Både säljare och köpare resonerar och agerar utifrån de nya bolånereglerna. Många vill sälja efter att reglerna träder i kraft samtidigt som en del köpare vill slå till innan. Det har bidragit till ett lägre utbud i februari och även den prisökning vi ser på bostadsrätter nu. Efter första april kan det sannolikt bli en rekyl när utbudet stiger tydligt igen, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.