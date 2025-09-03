I indexet vägs statistik kring naturskador på hus till följd av extremväder, hur långt kommunerna har kommit i arbetet med klimatanpassning och samhällsplanering, samt i vilken utsträckning invånarna använder gröna skatteavdrag för att minska sin bostads klimatpåverkan samman.

– I fastighetsmäklarbranschen möter vi dagligen människor som vill köpa eller sälja en bostad. Även om vi får fler frågor om risken för naturskador underskattar fortfarande många klimathotet. Sverige kommer bli ännu varmare, torrare och blötare. Det förändrar hur vi kan bo och bygga, men ställer också krav på såväl samhällets beredskap som den enskilda villaägaren, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

Piteå kommun i Norrbotten hamnar för andra året i rad högst på listan, följt av Boden som också ligger i Norrbotten. Nässjö kommun i Jönköping rankas sist.

[ Annons ]

Sveriges tre största städer har sjunkit jämfört med förra året. Stockholm rankas i år på plats 188, ner från plats 72. Göteborg backar från plats 28 till 150 och Malmö sjunker från plats 67 till 170.