Med verktyget Human City Index vill Atrium Ljungberg fånga upp och mäta faktorer som trygghet, tillgänglighet, grönska, platsidentitet och delaktighet – områden som enligt bolaget ofta saknas i traditionella nyckeltal.



Enligt Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg, är ambitionen att höja nivån för hur mänskliga värden mäts och följs upp inom stadsutveckling.

– Vi ser social hållbarhet som en integrerad del av vår affär. När människor trivs och vill vara på våra platser ökar attraktiviteten och efterfrågan. Det skapar i sin tur mer livskraftiga stadsdelar och starkare affärer över tid. Arbete med social hållbarhet präglas ofta av otydliga målsättningar och ett problemorienterat angreppssätt. Human City Index fokuserar i stället på de positiva värden som stadsutvecklare kan skapa, säger hon i ett pressmeddelande.

Verktyget mäter social hållbarhet genom 21 indikatorer som kombinerar områdesbaserad data med invånarnas egna upplevelser. Resultaten poängsätts på en skala från 0 till 3 och kan, enligt Atrium Ljungberg, användas för att ta fram konkreta åtgärder som gör stadsmiljöer mer attraktiva.



Samtidigt meddelar bolaget att metoden nu görs öppet tillgänglig för andra aktörer i branschen.

– Genom att göra Human City Index öppet för alla vill vi bidra till en mer transparent och faktabaserad stadsutveckling med människan i centrum. Vi hoppas att det kan stärka branschens gemensamma arbete och höja nivån för hur social hållbarhet definieras och följs upp, säger Annica Ånäs.