Nästan var tredje butik utsattes för stöld under årets inledning, och mer än var femte handlare upplevde hotfullt beteende från besökare eller kunder. Det visar Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer.



Nu lanserar Handelsrådet, som Svensk Handel är en del av, sin nya webbplats Trygg och säker i handeln, som ska hjälpa handelsföretag att arbeta förebyggande för en tryggare arbetsmiljö och minska risken för brott.

– Utvecklingen i vår omvärld gör att riskerna har förändrats, vilket medför att arbetsgivaren i dag måste arbeta med andra arbetsmiljörisker än tidigare. Exempelvis är inte rån av kontanter längre den vanligaste förekommande händelsen. I dag kan det i stället vara rån av varor som eskalerar och blir hotfulla eller våldsamma. Utöver det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver arbetsgivaren också ha en god krisberedskap ifall något inträffar som påverkar de anställda, säger Astrid Hoem, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel och en av dem som tagit fram webbplatsen.

[ Annons ]

Webbplatsen, som tagits fram i samråd med Polisen och Brottsförebyggande rådet, riktar sig i första hand till arbetsgivare, men inkluderar även information till fastighetsägare.

– Butiker hyr ofta sin lokal och verkar därmed ofta i miljöer de inte själva helt råder över, därför är samarbetet med fastighetsägare och andra aktörer helt avgörande, säger Astrid Hoem.

Hon menar att fastighetsägare kan bidra på flera sätt, bland annat genom att regelbundet besöka butikerna och lyfta vikten av förebyggande arbete.

[ Annons ]

– De kan även ta initiativ till gemensamma informationsträffar där exempelvis polis, kommun och säkerhetsföretag deltar, för att tillsammans skapa lokala forum för trygghetsfrågor. Att bygga relationer, dela kunskap och samordna insatser är avgörande för att stärka säkerheten, både i fastigheten och i det omgivande centrumområdet.

Ett enkelt första steg är att uppmuntra butikerna att använda den checklista som finns på webbplatsen, för att själva se över sitt förebyggande arbete, framhåller Astrid Hoem.

– Kommer det initiativet från fastighetsägaren eller centrumföreningen tas det ofta på större allvar. Uppmana gärna också butikerna att påtala eventuella risker och komma med idéer.