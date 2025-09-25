Schneider Electrics Trendrapport släpps vartannat år och följer utvecklingen i Sveriges fastighetsbransch. I årets rapport uppger 17 procent att säkerhetsskäl är den största drivkraften för att investera i IoT och uppkopplade lösningar, en minskning med 33 procent sedan 2023. I stället är det ekonomiska skäl som styr, vilket 75 procent anger som största drivkraft, följt av miljö- och hållbarhetsskäl på 53 procent.

På frågan om vilka utmaningar landets fastighetsbransch har vad gäller IT-och cybersäkerhet blir det tydligt att medvetenheten är låg om vilka hinder som finns. Drygt en tredjedel vet inte vilka säkerhetsutmaningar branschen står inför, samtidigt som 27 procent lyfter bristande kunskap hos personal och hyresgäster som ett hinder.

[ Annons ]

Dessutom svarar 13 procent att det råder en bristande kunskap och information om nya lagar – som exempelvis NIS2, den nya cybersäkerhetslagen som träder i kraft vid årsskiftet. Lagen innebär skärpta regler för IT-säkerhet för bland annat fastighetsägare.

För att kunna höja säkerheten efterfrågar 30 procent av fastighetsägare främst utbildningsstöd. Nästan en femtedel vill se ekonomiska incitament, exempelvis skatteavdrag för investeringar, och 16 procent vill ha tydligare lagkrav och standarder. En tredjedel vet inte vilka resurser som behövs för att öka säkerheten.

– Fastighetsbranschen blir allt mer digitaliserad vilket även gör den mer sårbar för digitala angrepp. Tydligt är att ekonomiska incitament prioriteras före säkerhet när det kommer till investeringar i uppkopplade lösningar, och att en ökad kunskap behövs inom ämnet för att klara framtidens kravbild och NIS2. Ett första steg är att ha en samlad strategi för cybersäkerhet och att regelbundet öka kompetensen bland personal. Cybersäkerhet är inte längre bara en IT-fråga, utan en verksamhetskritisk del av fastighetsförvaltningen, säger Hanna Oredsson, Försäljningsansvarig, Secure Power på Schneider Electric.