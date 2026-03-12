Hyresreglering förvärrar segregationen på den svenska bostadsmarknaden. Den slutsatsen drar Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, och Theo Herold, doktorand på Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, i rapporten med den talande titeln Namnet avgör.

Metoden har varit att med fiktiva namn – i Finland ett finskt och ett arabiskt och i Sverige ett svenskt och ett arabiskt – söka lediga bostäder på den svenska

andrahandsmarknaden och den finska hyresmarknaden.

Resultatet: I Finland är sannolikheten för avslag 11

procent för finska namn och 16 procent för arabiska. I Sverige, 9 procent för svenska namn och hela 28 procent för ett arabiska.

Den slutsats författarna drar är att hyresregleringen försvårar för den som vill hitta en bostad, den skapar kötider, och den gör det därmed lättare för hyresvärdar att diskriminera. På den svenska marknaden får hyresvärdar större makt att ”välja och vraka” bland sökande. I Finland, där hyresmarknaden är avreglerad, måste hyresvärdar i stället tävla om hyresgästerna

– Det finns ju en underliggande drivkraft för statistisk diskriminering på båda marknaderna. Man vill hyra ut till någon som man tror kommer vara skötsam. Man vet mindre om folk från andra kulturer, därför diskriminerar man. Men det blir billigare på en reglerad än en avreglerad, säger Fredrik Kopsch.

Det bör understrykas att det för svensk del handlar om uthyrning på andrahandsmarknaden. I det svenska urvalet är hela 95 procent av hyresvärdarna privatpersoner, medan motsvarande siffra i Finland är 51 procent. Författarna hänvisar till ”logistiska regressioner” där de med kontrollvariabler kan säkerställa att skillnaderna i diskriminering faktiskt beror på namnen och marknadsförutsättningarna, snarare än vem som hyr ut,

Författarna menar att regleringen fungerar som en katalysator som gör diskriminering. Men man medger att det även kan finnas andra orsaker, såsom skillnader i normer kring rättvisa eller hur sökande behandlas i olika länder. Diskriminering är inte ett helt frånvarande fenomen i Finland, så marknadsstrukturen är inte är den enda faktorn enligt rapporten.

När författarna diskuterar den närliggande frågan om segregation lyfts bostadsköerna fram som en tungt vägande orsak. Eftersom kötid i Sverige ofta är avgörande för att få en bostad, missgynnas personer som inte är födda i landet.

Den inte helt överraskande lösning som Fredrik Kopsch och Theo Herold föreslår är en avreglering av hyresmarknaden. Fri hyressättning för vakanta lägenheter och indexering av hyror, är deras recept.