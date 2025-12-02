Vartannat år sedan 2015 publicerar polisen en lista över landets så kallade utsatta områden. På tisdagen presenterades en ny uppdaterad bedömning.
I den aktuella lägesbilden har två områden fått ändrad status – i övrigt är situationen oförändrad.
Området Andersberg i Halmstad, som tidigare klassats som utsatt, finns inte längre med på listan. Däremot får Granängsringen i Tyresö kommun, som saknades i den förra bedömningen, nu status som utsatt område.
Totalt omfattar polisens nya lägesbild 65 utsatta områden, vilket är sex fler än i rapporten för två år sedan.
Polisen betonar dock att ökningen av både utsatta och särskilt utsatta områden uteslutande beror på en förändrad områdesindelning, där sju tidigare områden delats upp i flera mindre delar.
Överlag bedömer polisen att utvecklingen i de utsatta områdena och i landet som helhet har förbättrats något.
– Narkotikahandeln har flyttat från gatorna, det sker färre angrepp på poliser och ordningsvakter, samtidigt som färre ordningsstörningar sker, säger Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten vid Noa.
Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, ser positivt på utvecklingen. Samtidigt efterlyser hon ett ökat samarbete mellan polis och fastighetsägare.
– Våra medlemmar vittnar också om vissa förbättringar, till exempel vad gäller inbrott i fastigheter. Det finns emellertid mycket brottslighet som kvarstår i våra bostadsområden, inte minst det som sker inne i lägenheter och lokaler. Här behöver polisen utveckla sitt samarbete med fastighetsägare och dela mer information samt ge stöd och skydd vid till exempel uppsägningsprocesser. Sedan gäller det naturligtvis att se till att ge barn och ungdomar bra förutsättningar i livet. Satsningar behövs fortfarande på skola, psykiatri och socialtjänst samt integration på arbetsmarknaden, säger hon och hänvisar till Fastighetsägarnas tidigare lagförslag för ökad trygghet i och omkring fastigheter.
Här är alla utsatta områden
Särskilt utsatta områden
Alby, Botkyrka
Fittja, Botkyrka
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Järva/Stockholm
Rinkeby, Järva/Stockholm
Tensta, Järva/Stockholm
Ronna, Södertälje
Geneta, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Vivalla, Örebro
Bergsjön, Storgöteborg Nordost
Hjällbo, Storgöteborg Nordost
Lövgärdet, Storgöteborg Nordost
Hammarkullen, Storgöteborg Nordost
Hässleholmen, Borås
Norrby, Borås
Skäggetorp, Linköping
Rosengård, Malmö
Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
Utsatta områden
Hagalund, Solna
Rissne, Sundbyberg
Hallonbergen, Sundbyberg
Tureberg, Sollentuna
Storvreten, Botkyrka
Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Hässelby gård, Stockholm
Bredäng, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Hjulsta, Järvafältet/Stockholm
Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Finnsta, Järfälla
Fisksätra, Nacka
Sångvägen, Järfälla
Vårby, Huddinge
Skogås, Huddinge
Grantorp/Visättra, Huddinge
Granängsringen, Tyresö
Fornhöjden, Södertälje
Lina, Södertälje
Saltskog, Södertälje
Valsta, Sigtuna
Kronogården/Lextorp, Trollhättan
Skiftinge, Eskilstuna
Årby, Eskilstuna
Fröslunda, Eskilstuna
Hageby, Norrköping
Navestad, Norrköping
Tjärna ängar, Borlänge
Oxhagen, Örebro
Varberga, Örebro
Bäckby, Västerås
Gottsunda, Uppsala
Biskopsgården, Storgöteborg/Hisingen
Hisingsbacka, Storgöteborg/Hisingen
Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Storgöteborg syd
Gårdsten, Storgöteborg nordost
Råslätt, Jönköping
Gamlegården, Kristianstad
Karlslund, Landskrona
Holma/Kroksbäck, Malmö
Södra Sofielund/Seved, Malmö city
Araby, Växjö
Söder, Helsingborg
Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg
Källa: Polisen/Sveriges radio