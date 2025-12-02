Vartannat år sedan 2015 publicerar polisen en lista över landets så kallade utsatta områden. På tisdagen presenterades en ny uppdaterad bedömning.

I den aktuella lägesbilden har två områden fått ändrad status – i övrigt är situationen oförändrad.



Området Andersberg i Halmstad, som tidigare klassats som utsatt, finns inte längre med på listan. Däremot får Granängsringen i Tyresö kommun, som saknades i den förra bedömningen, nu status som utsatt område.

Totalt omfattar polisens nya lägesbild 65 utsatta områden, vilket är sex fler än i rapporten för två år sedan.

Polisen betonar dock att ökningen av både utsatta och särskilt utsatta områden uteslutande beror på en förändrad områdesindelning, där sju tidigare områden delats upp i flera mindre delar.

Överlag bedömer polisen att utvecklingen i de utsatta områdena och i landet som helhet har förbättrats något.



– Narkotikahandeln har flyttat från gatorna, det sker färre angrepp på poliser och ordningsvakter, samtidigt som färre ordningsstörningar sker, säger Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten vid Noa.



Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, ser positivt på utvecklingen. Samtidigt efterlyser hon ett ökat samarbete mellan polis och fastighetsägare.



– Våra medlemmar vittnar också om vissa förbättringar, till exempel vad gäller inbrott i fastigheter. Det finns emellertid mycket brottslighet som kvarstår i våra bostadsområden, inte minst det som sker inne i lägenheter och lokaler. Här behöver polisen utveckla sitt samarbete med fastighetsägare och dela mer information samt ge stöd och skydd vid till exempel uppsägningsprocesser. Sedan gäller det naturligtvis att se till att ge barn och ungdomar bra förutsättningar i livet. Satsningar behövs fortfarande på skola, psykiatri och socialtjänst samt integration på arbetsmarknaden, säger hon och hänvisar till Fastighetsägarnas tidigare lagförslag för ökad trygghet i och omkring fastigheter.





Här är alla utsatta områden Särskilt utsatta områden Alby, Botkyrka Fittja, Botkyrka Hallunda/Norsborg, Botkyrka Husby, Järva/Stockholm Rinkeby, Järva/Stockholm Tensta, Järva/Stockholm Ronna, Södertälje Geneta, Södertälje Hovsjö, Södertälje Vivalla, Örebro Bergsjön, Storgöteborg Nordost Hjällbo, Storgöteborg Nordost Lövgärdet, Storgöteborg Nordost Hammarkullen, Storgöteborg Nordost Hässleholmen, Borås Norrby, Borås Skäggetorp, Linköping Rosengård, Malmö Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö Utsatta områden Hagalund, Solna Rissne, Sundbyberg Hallonbergen, Sundbyberg Tureberg, Sollentuna Storvreten, Botkyrka Hagsätra/Rågsved, Stockholm Hässelby gård, Stockholm Bredäng, Stockholm Vårberg, Stockholm Hjulsta, Järvafältet/Stockholm Brandbergen, Haninge Jordbro, Haninge Finnsta, Järfälla Fisksätra, Nacka Sångvägen, Järfälla Vårby, Huddinge Skogås, Huddinge Grantorp/Visättra, Huddinge Granängsringen, Tyresö Fornhöjden, Södertälje Lina, Södertälje Saltskog, Södertälje Valsta, Sigtuna Kronogården/Lextorp, Trollhättan Skiftinge, Eskilstuna Årby, Eskilstuna Fröslunda, Eskilstuna Hageby, Norrköping Navestad, Norrköping Tjärna ängar, Borlänge Oxhagen, Örebro Varberga, Örebro Bäckby, Västerås Gottsunda, Uppsala Biskopsgården, Storgöteborg/Hisingen Hisingsbacka, Storgöteborg/Hisingen Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Storgöteborg syd Gårdsten, Storgöteborg nordost Råslätt, Jönköping Gamlegården, Kristianstad Karlslund, Landskrona Holma/Kroksbäck, Malmö Södra Sofielund/Seved, Malmö city Araby, Växjö Söder, Helsingborg Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg Källa: Polisen/Sveriges radio



