I juni 2025 skrev vi om fastighetsägare i Hudiksvall som kritiserade det kommunala fastighetsbolaget Glysis för att ta deras hyresgäster och dumpa hyrorna, vilket påverkade dem negativt.

– En kommun ska inte gå in på en marknad om behovet inte finns, och där det finns privata näringsidkare som kan göra det – där är lagen tydlig, sa då fastighetsägaren Kristin Eriksson i Hudiksvall.

Även andra fastighetsägare har reagerat på att det offentliga, framför allt kommuner, bedriver det man anser är en osund konkurrens mot privata fastighetsägare.

– I Örnsköldsvik byggde kommunen ett större kontorskomplex för externa hyresgäster kring millennieskiftet. Det ledde till prisdumpning och svår situation för privata fastighetsägare, säger Ragnhild Backman, på Backmans Fastighetsutveckling.

Fredrik Thorgren, regionchef för Fastpartner i Gävle, som liksom Ragnhild Backman sitter i styrelsen för Fastighetsägarna MittNord, har liknande erfarenheter.

– Här i Gävle har kommunen en policy om att själva äga sina fastigheter och privata fastighetsägare tillfrågas inte om alternativa anbud. Det är svårare att angripa juridiskt men ekonomiskt minst lika skadlig för skattebetalarna, menar Fredrik Thorgren.

Nu finns förhoppningar på att den nya lagstiftningen, om riksdagen fattar beslutet den 6 maj, ska förhindra osund konkurrens. I alla fall i sådana ärenden där kommunerna på ett otillbörligt sätt påverkar möjligheterna för privata aktörer att bedriva verksamhet på marknaden.

Lagen om offentlig säljverksamhet, kallad LOS, ska ersätta de nuvarande bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Tanken är att ge Konkurrensverket bättre verktyg att skydda privata företag från de ojämlika villkor som kan uppstå när offentliga och privata aktörer agerar på samma marknad.

Konkret kan det handla om att granska och hindra underprissättning med skattepengar, om korssubventionering – där offentlig kärnverksamhet finansierar kommersiell sidoverksamhet – och om situationer där en aktör kombinerar myndighetsroll med affärsmässig roll på samma marknad.

Nu har kommuner enligt kommunallagen rätt att driva näringsverksamhet om den inte syftar till vinst och riktar sig mot kommunmedlemmarnas behov – det som ryms under det som kallas kommunal kompetens. Det kan röra sig om att bygga och förvalta skolor men också kontorskomplex, parkeringshus och även gallerior. Om kommunen hyr ut till marknadshyra är det oproblematiskt. Och uthyrning till kommunens egen verksamhet – även till en lägre intern hyra – faller utanför LOS.

Det den nya lagen framför allt ska stoppa är när ett kommunalt fastighetsbolag konkurrerar om externa, privata kunder på subventionerade villkor.

Typexemplet är en kommunal simhall som bygger ut med gym eller spa i anslutande lokaler, där personal och administration delas. Kostnaden för sidoverksamheten bärs inte fullt ut, priset pressas, och privata gym i närheten riskerar att slås ut.

– Det har varit svårt att effektivt komma just detta med nuvarande regler, och det vill man ändra med LOS, säger Charlie Nyberg, konkurrensråd på Konkurrensverket.

Den viktigaste förändringen är att Konkurrensverket inte längre behöver väcka talan i domstol. Myndigheten får befogenhet att direkt förelägga en offentlig aktör att upphöra med en verksamhet och ta ut marknadsstörningsavgifter på upp till 20 miljoner kronor.

Tidigare har Konkurrensverket behövt bedöma en uthyrning utifrån konkurrensrättsligt avgänsad marknad, vilket gör att en enskild lokalhyra framstår som marginell och föga konkurrensbegränsande. LOS möjliggör ett mer lokalt perspektiv.

– Om en enstaka uthyrning av till exempel en restauranglokal påverkar andra fastighetsägares möjligheter att hyra ut liknande ytor, då kan man titta på det med LOS, säger Charlie Nyberg på Konkurrensverket.

Lagen är dessutom retroaktiv. Verket kan besluta om sanktioner för sådant som redan inträffat, utan att invänta en domstolsprocess. Det innebär en skärpning jämfört med nuvarande ordning, där ett förbud förutsätter att domstolen först utdömer ett.

– Initialt räknar vi med fler ärenden eftersom många lär vilja testa vad som gäller, och vi vill ta upp ärenden för att skapa praxis. Jag uppmuntrar även fastighetsägarna i Hudiksvall att pröva ärenden igen, säger Charlie Nyberg.

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, välkomnar lagförändringen

– Kommunallagen avgör fortfarande vad kommunen får göra eller inte. Men den nya lagen kanske kommer handla mer om att kommunen måste ta ut en marknadsmässig hyra, det vill säga inte dumpa priset på en marknad. Det hoppas vi leder till en bättre situation på de orter som haft problem med att offentliga aktörer som snedvrider konkurrensen på lokalhyresmarknaden, säger hon..

S, MP och V vill avslå propositionen i de delar som rör offentlig säljverksamhet. SKR menar att problemet inte är tillräckligt stort för att motivera lagstiftning, att kommuner ofta ändrar beteende redan när Konkurrensverket hör av sig, och att lagen riskerar att drabba samhällskritisk infrastruktur och glesbygdsservice lika hårt som kommunala gym.

Klubbas lagen i riskdagen införs den 1 augusti i år.