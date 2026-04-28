Visuellt utlovas den 70 meter höga värmetanken ge intryck av ett timglas när den tas i drift vintern 2028/2029. Men en termos är vad den faktiskt är, om än gigantisk. Ackumulatortanken i Norra hamnen i Malmö ska lagra motsvarande 2 400 MWh värme och rymma 45 000 kubikmeter uppvärmt vatten, vilket motsvarar cirka 250 000 badkar. Det ska räcka för att hålla omkring 30 000 lägenheter varma under ett kallt vinterdygn.

– Ackumulatortanken gör att vi kan lagra värme och använda systemet mer effektivt, i stället för att starta extra produktion vid tillfälliga effekttoppar. Det minskar behovet av fossil spetsproduktion och bidrar till ett mer robust och resurseffektivt energisystem, säger Maria Lindroth, E.ons citychef för Malmö.

Tillfälliga effekttoppar är dyrt för både energibolag och kunder. Men Maria Lindroth utlovar dock inte några prissänkningar.

– Det är en systeminvestering och påverkar inte i sig hur värme prissätts eller utformas mot kund. Däremot bidrar den till att jämna ut effekttoppar och stärka driftsäkerheten i hela systemet.

Enligt Charlotte Reidhav, chef för E.on energiinfrastruktur kan man med ackumulatortanken halvera användningen av fossil eldningsolja i bolagets fjärrvärmeproduktion.

– Det är ett stort steg som hjälper både oss och Malmö stad att leva upp till våra klimatåtaganden. I praktiken innebär det att vi kan använda mer av den värme som redan finns i systemet och mindre av dyr och fossil spetsproduktion. Det är bra för både klimatet och Malmöborna, säger Charlotte Reidhav.

Satsningen är även en del i utvecklingen av Norra hamnen som ett nytt energikluster. Här planeras flera investeringar som ska göra Malmö till en ledande stad i energiomställningen.