Under måndagen presenterade Tidöpartierna flera nya infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet. Bland annat satsar man en miljard kronor på Östlig förbindelse – den länge omstridda vägtunneln som ska binda samman Nacka med de nordöstra delarna av Stockholm.

– Det är en viktig del för att förkorta restid och för näringslivet, och det är på tiden att vi nu får in förbindelsen i den nationella planen igen. Det är ett glädjebesked för många, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) under en pressträff.

Satsningen väntas kosta omkring 34 miljarder kronor, och enligt Andreas Carlson är regeringen öppen för alternativa finansieringslösningar.

– Exempelvis via en avgift. Det är inte främmande i Stockholmsområdet, där det finns trängselskatt, säger han.

Hur hög avgiften kan bli är dock ännu oklart.

– Vi ser framför oss att Trafikverket ska ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen som får så stor nytta som möjligt för att underlätta och förkorta arbetspendling och resor i och runt Stockholm.