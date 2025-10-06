Den nya textillag som infördes vid årsskiftet har lett till oväntade problem. Tanken bakom lagen var att alla textilier skulle sorteras ut för återvinning, återbruk eller skänkas till second hand. I praktiken har dock ideella organisationer blivit överösta med utslitna och trasiga kläder som inte går att sälja vidare.

Som en följd av detta är det från och med den 1 oktober åter tillåtet att slänga trasiga och utslitna kläder direkt i hushållssoporna.

Men att avgöra vad som är avfall och vad som kan återanvändas är inte alltid enkelt, menar Atrium Ljungberg. Tillsammans med Stadsmissionen arrangerar de nu den årliga klädinsamlingen Återwin-win på fyra av Sveriges mest välbesökta handelsplatser. Men i år handlar kampanjen inte bara om att samla in kläder – utan lika mycket om att öka kunskapen kring vad som faktiskt lämpar sig för återbruk.

– Vårt arbete handlar om att ge människor en andra chans. När vi får in hela och rena kläder kan vi ge plaggen nytt liv, skapa intäkter till vårt sociala arbete och samtidigt minska avfallet. Men när vi får in för mycket sådant som inte går att använda påverkas vårt arbete negativt och det som kanske var en god tanke får motsatt effekt. Det vill vi ändra på, säger Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner.

I år slopar man därför det kvantitativa insamlingsmålet för att i stället fokusera på att guida givare rätt, bland anant genom digitala guider, informationsskyltar och tydliga installationer på plats.

– Vi vill ge våra besökare en konkret möjlighet att bidra till sitt lokalsamhälle och samtidigt öka kunskapen om vad som faktiskt kan återanvändas. Det är framför allt kvaliteten på det vi lämnar in som gör skillnad, därför har vi i år valt att slopa de kvantitativa målen och i stället fokusera på att samla in rätt typ av kläder. Detta för att så många plagg som möjligt ska kunna göra verklig skillnad, både för miljön och för dem som tar del av Stadsmissionens sociala arbete, säger Marianne Perslow, kommunikationschef på Atrium Ljungberg.

Återwin-win-insamlingen sker den 20–26 oktober på fyra av landets handelsplatser: Sickla Köpkvarter i Stockholm, Mobilia i Malmö samt Gränbystaden och Forumkvarteret i Uppsala, som tillsammans har nära 35 miljoner besökare varje år.