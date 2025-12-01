De förändringar som just trätt i kraft innebär att fler åtgärder kan utföras utan krav på bygglov. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) menar att det är en del av regeringens politik för att åtgärda strukturella hinder på bostadsmarknaden.

– Nu gör vi livet som husägare lättare att leva, säger Andreas Carlson.

Det handlar om 40 regelförenklingar, där man bland annat kan måla om huset eller byta fasadbeklädnad utan bygglov, sätta upp solceller, takpaneler eller byta fönster, bygga till ett Attefallshus och så införs en kvadratmeterpott för lovfria komplementbyggnader om 45 kvm inom detaljplan eller 65 kvm utanför detaljplan. De kvadratmetrarna kan disponeras på flera lovfria komplementbyggnader.

– Sverige behöver fler bostäder, men vi behöver också mer frihet och tillit i vardagen. Att familjer ska kunna bygga ett extra rum till den växande familjen utan pekpinnar och att drunkna i papper är ingen lyx – det är sunt förnuft. Nu tar vi ett stort steg mot ett Sverige där reglerna stöttar familjer, inte hindrar dem och där människors behov går före byråkratin, säger Andreas Carlson.

Slopat bygglov är dock inte samma sak som fritt fram. Det finns andra regleringar eller undantag som kan stoppa ett byggprojekt. Det kan till exempel vara närhet till tomtgräns och för hus inom områden som är av intresse för totalförsvaret och inom särskilt värdefulla områden. Det finns också de som befarar att färre bygglovsansökningar istället kan bli fler tillsynsärenden för kommunerna. Och i värsta fall att folk tvingas riva det som de byggt.

De förändringar som genomförs kommer troligtvis att främst träffa småhusägare som vill bygga komplementbyggnader och liknande. Men bostadsministern framhåller att förändringarna även kan komma större fastighetsbolag till godo.

– En viktig nyhet är att reglerna om lovfria komplementbyggnader och tillbyggnader inte längre är begränsade till en- och tvåbostadshus. Man kommer att lovfritt kunna bygga till ett kontorshus eller ett flerbostadshus med högst 30 kvadratmeter och det kommer vara möjligt att uppföra lovfria komplementbyggnader, dock inte komplementbostadshus, säger Andreas Carlson.

Han menar att större fastighetsägare även kommer att kunna ha nytta av lättnaderna i kravet på bygglov för fasadändringar och det slopade kravet på planenligt utgångsläge för byggnadsverk och fastigheter om det har gått 15 år efter att planens genomförandetid löpt ut.

– Den nya möjligheten att inreda vind till bostad i strid mot vindsinredningsförbud i detaljplan, är likaså ändringar som kan vara till nytta för större fastighetsbolagen, säger Andreas Carlson.