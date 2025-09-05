Moderaterna är tydligt för att reformera dagens hyresreglering och styra mot en mer marknadsanpassad hyressättning. Men i rikspolitiken har frågan varit tämligen död. I Tidösamarbetet är Sverigedemokraterna en tydlig bromskloss, och regeringspartiernas bostadspolitiska företrädare upprepar att det vore oansvarigt att i nuläget lägga utredningsresurser på en fråga där det inte finns någon majoritet i kammaren för att genomföra en reform.

Men möjligen att det nu öppnats upp en ny front för att faktiskt driva frågan. Under parollen ”Stoppa sosseriet i SD” skriver åtta tunga moderater i kommunalpolitiken om hur de anser att Sverigedemokraterna i många avseenden står närmare Socialdemokraterna än de borgerliga partierna.

Udden är riktad mot vad man menar är en hämmande arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Det handlar då om flexibilitet på arbetsmarknaden, turordningsregler i LAS och a-kassa. Men man lyfter också bostadspolitiken som sätter käppar i hjulet för de svenska företagens möjligheter att växa och hitta arbetskraft med specifika kompetenser.

De åtta moderaterna skriver:

”Om inte människor kan få tag i en hyresrätt annat än att genom stå flera år i kö försvåras både individers omställning och företagens förutsättningar. Man ska kunna flytta dit jobben finns. Det ska inte vara onödigt dyrt och krångligt att bygga eller tillgängliggöra hyresrätter för de som behöver det. Dagens bruksvärdessystem, eller hyresreglering, borde ersättas av ett mer marknadsanpassat, men även här är Sverigedemokraterna ett hinder.”

En av undertecknarna är Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, som visserligen börjar med att påpeka att det trots allt byggs en hel del i hans kommun just nu, när Fastighetstidningen ber honom utveckla attacken mot SD.

– Men det är viktigt att få till en ökad rörlighet på bostadsmarknad, och då är det viktigt att våga ta tag i frågor som hyressättningsregler.

Han tvekar på frågan om det skulle byggas en större andel hyresrätter just i Nacka med en friare hyressättning.

– Men för att få en fungerande bostadsmarknad i hela Stockholmsregionen så behöver vi ha ett annat sätt att sätta hyran.

Mats Gerdau betonar att huvudbudskapet egentligen är vad man menar är SD:s företagarfientliga politik. Men där spelar hyresregleringen viss roll i en större helhet.

Men, utifrån er beteckning, så är SD uppenbart ”sossiga” när det kommer till frågan om hyresreglering. Ser du någon möjlighet att påverka partiet i en annan riktning?

– Vårt debattinlägg handlar väl egentligen mer om att uppmärksamma att de är sossiga i dessa frågor. Både för dem själva, men också gentemot andra väljare – att detta inte är ett borgerligt parti.

Regeringen blev vald på att göra vissa saker – integration, att stoppa brottsligheten och energin. Det är vad man fokuserat på

Hur ser du på ditt eget partis roll. Är det ett misslyckande att hyressättningsfrågan varit tämligen död en bra tid i rikspolitiken?

– Nej, det tycker jag inte. Regeringen blev vald på att göra vissa saker – integration, att stoppa brottsligheten och energin. Det är vad man fokuserat på.

Men i nästa val – tror du att de frågor ni nu lyfter kan komma upp på agendan?

– Man måste få upp bygg- och bostadsfrågorna på bordet. Då handlar det också om byggregler där de kommunala tjänstemännen sliter sitt hår över allt som krävs kring detaljplaner och överklaganden.

Mats Gerdau har en lång lista över vad han anser behöver reformeras: vad som egentligen ska behöva utredas, hur och vad som ska kunna överklagas till mängden riksintressen.

Det saknas i dag ett helhetsgrepp för hur regionen ska kunna utvecklas

Regeringen har tagit tag i regelförenklingar. Är du nöjd så långt?

– Nja, jag ser inte så mycket av det än så länge. Varje detaljplan vi tar fram kräver minst 20 olika utredningar. Det är artskydd, buller och allt möjligt. Här behöver det göras mer.

Ställt mot hyressättning, där SD alltså är hindret, hur prioriterar du dessa saker?

– Det vill jag egentligen inte göra. Man behöver se ganska brett på regelverket för bygg och bostadsfrågor. Det saknas idag ett helhetsgrepp för hur regionen ska kunna utvecklas.

Utöver Mats Gerdau är debattinlägget undertecknat av Moderaterna: Oskar Weinmar, oppositionsråd Upplands Väsby, Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande Kungsbacka, Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande Sollentuna, Elisabeth Unell, oppositionsråd Västerås, Lars Rådén, oppositionsråd Solna, Tobias Sundberg, gruppledare Boden och Leif Gripestam, vice ordförande Moderata Företagarrådet.