Var tredje svensk säger sig nu använda AI-verktyget ChatGPT. Men nästan var fjärde har avstått från att boka läkarbesök för att e-tjänsterna är svåra. Det enligt Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet”, som publicerades på måndagen.

I rapporten anges att både yngre och äldre kan uppleva e-tjänsterna som krångliga och svårnavigerade med ”många klick och irrelevanta frågor”.

[ Annons ]

Även om rapporten fokuserat på e-tjänster för vård kan den ha viss relevans för olika typer av boendeplattformar som blir allt vanligare. Det då HGF nyligen i sin rapport Hur sköter sig hyresvärdarna? menade att många klagar på att det är svårt att få tag på fastighetsägaren via digitaliserade system.

Nyligen intervjuade Fastighetstidningen Robin Wilhelmsson om Heimstadens kommande byte av digital plattform. Målet är att skapa en central hubb där hyresgäster kan hantera allt från betalningar och serviceärenden till tvättstugebokning och kommunikation.

Han menade då att en anledning till att det inte alltid fungerar problemfritt är att det finns så många olika system som fastighetsägare arbetar med. Vissa är kanske gamla och förlegade, andra är väldigt moderna.

Heimstadens AI-funktion kan ta emot serviceärenden dygnet runt, och tränas för att hantera en stor del av de kundserviceärenden som kommer in. Tanken är att AI besvarar enklare ärenden, så att personalen kan fokusera på mer akuta och komplicerade ärenden.

Robin Wilhelmsson underströk dock att nya system även kräver en beteendeförändring hos hyresgästerna.

– De är vana vid specifika kommunikationsvägar, så det finns absolut en övergångsperiod. Men jag är övertygad om att det på sikt kommer bli riktigt bra.

Carl David Hedén, digitaliseringsansvarig på Sveafastigheter, har suttit med i Digitaliseringsrådet som ledamot, och är också genomgående positiv till e-tjänster.

På Sveriges Allmännyttas hemsida lyfter han fram vikten av samarbeten med andra bostadsbolag och tekniska leverantörer för att testa nya lösningar. Han tror att digitala lösningar även kan stärka den sociala hållbarheten genom förbättrad kommunikation och tillgänglighet för hyresgäster.

Annat intressant i rapporten från Internetstiftelsen är AI-verktygens nya roller i vardagen, på arbetet och i skolan. I privatlivet anses en av de största vinsterna med AI-verktyg vara nya insikter i allt från samhällskonflikter, historiska skeenden, filosofiska eller religiösa fenomen, till mer praktiska frågor om exempelvis sin egen hälsa och välmående.

Drygt en fjärdedel av de som förvärvsarbetar och mer än 4 av 10 tjänstemän har använt AI i jobbsammanhang.

Var tredje svensk tror samtidigt att AI kommer att orsaka stor arbetslöshet. Men nästan lika många tror istället att AI kommer att skapa nya yrkesroller och därmed nya arbetstillfällen.