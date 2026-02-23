Trots att många äldre gärna skulle vilja byta bostad blir de kvar där de bor. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle som har undersökt personer över 65 år som bor i hyresrätter. Samtidigt pekar studien på att det ofta inte handlar om ett aktivt val, utan om praktiska och mentala hinder.

– Många äldre vill flytta till ett mer tillgängligt och billigare boende, men tycker att flytten är för krånglig, säger Maria Kulander, forskare vid Högskolan i Gävle.

Avsaknad av hiss är den enskilt starkaste faktorn bakom viljan att flytta. Andra drivkrafter är låg livstillfredsställelse, hög utbildningsnivå och upplevd ekonomisk osäkerhet.

Maria Kulander menar att det i många fall är de praktiska hindren som väger tyngst för de äldre, även om inlåsningseffekter ofta anses vara den största skurken.

– För de allra äldsta som inte aktivt vill flytta kan hjälp med flytten och flyttstädning göra att de byter åsikt, i de fallen är det ju mer praktiska saker som hindrar, inte inlåsningseffekter. För de lite yngre och mera aktiva äldre är det främst kostnader som gör att man vill flytta, säger hon.

För de som inte aktivt planerar en flytt visar studien att konkreta stödinsatser skulle kunna ändra situationen. Praktisk hjälp med att flytta, rensa och installera teknik i nya hem är faktorer som kan sänka tröskeln för en flytt.

– Det här pekar på att samhället kanske inte bör utgå från att alla äldre vill åldras på plats. Tvärtom kan många behöva hjälp att faktiskt flytta till något bättre. Det gäller framför allt de ”yngre äldre” som fortfarande har kraft att ta sig an en flytt, säger Maria Kulander.