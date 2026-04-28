Tusentals fastighetsägare bär varje dag upp stadens funktion – från bostäder och kontor till polisstationer och vårdcentraler. Inför valet 2026 är frågan enkel: vill politiken ge Stockholmsregionen förutsättningar att växa och frodas – eller ska vår region få stagnera?

Stockholm konkurrerar inte med Uppsala eller Västerås. Vi konkurrerar med Berlin, Köpenhamn och Paris. Då duger det inte med kortsiktiga beslut, ryckiga infrastruktursatsningar och kommuner som drar åt olika håll. Fastighetsbranschen investerar långsiktigt. En fastighet står i 50, 100 år eller mer. Då krävs stabila och förutsägbara spelregler. Kommunerna och regionen behöver bli bättre på att enas kring breda överenskommelser om infrastruktur, bostadsförsörjning och mobilitet. Och vi behöver tala med en enad röst mot riksdag och regering, inte minst när det kommer till Arlandafrågan. En fungerande flygtrafik till och från Arlanda är av stor betydelse för Stockholmsregionens utveckling och i förlängningen hela Sveriges. Därför behövs en samsyn mellan såväl de politiska partierna som mellan lokal nivå och regeringen som kan stå sig över tid.

För att Stockholmsregionen ska kunna växa behöver även hyresrätten som boendeform värnas. Det största hindret för en fungerande bostadsmarknaden i regionen är att vi har ett hyressättningssystem som snedvrider marknaden och lägger en våt filt över byggandet och utvecklingen av hyresrätter. Att vi får ett hyressättningssystem som i höga grad förmår bevara hyresrätten som boendeform är helt avgörande för att Stockholmsregionen ska kunna växa och utvecklas. Det är framför allt i tillväxtkommunerna som bristerna på bostadsmarknaden blir som mest synlig och slår som hårdast, när människor inte har möjlighet att flytta hit för studier och jobb.

Ett bättre fungerande hyressättningssystem behövs också för att vi ska få till den nybyggnation som behövs för vår region. När det gäller nybyggnation finns det mycket som kommunpolitiken kan göra. För att skapa goda och stabila villkor för bostadsbyggande behöver kommunen säkerställa att byggrätter är politiskt förankrade, att ledtiderna är korta och att handläggningen präglas av tydlighet och förutsägbarhet. Varje extra månad från projektering till inflyttning driver upp kostnaderna, kostnader som i slutändan riskerar att öka boendepriserna. Det är också av yttersta vikt att kommunen säkerställer att nyproduktionen av hyresrätter bygger på affärsmässiga principer samt att kommunens markanvisningar inte diskriminerar mellan kommunala och privata bolag.

För att fastighetsägare ska kunna fortsätta bidra till att stärka Stockholmsregionens tillväxt behövs en rimlig utveckling av kommunala avgifter och bättre förutsättningar för kunden att kunna möta höjda kostnader. Här kan kommunerna bidra genom stark styrning, långsiktiga investeringar och förbättrad dialog med kunderna.

Taxor och avgifter ska vara förutsägbara och långsiktigt hållbara. För att skapa en mer hållbar och rättvis marknad måste taxor kunna påverkas och utformas så att de är enkla att förstå samt uppmuntra till effektiv resursanvändning. Ett bra sätt att säkerställa detta är att starta en taxedialog för taxor som rör avfall, vatten och avlopp. Detta blir ett sätt för de kommunala bolagen och dess kunder att förstå varandras villkor. Initiativet finns redan för fjärrvärme och kallas Prisdialogen.

En potentiellt tickande bomb när det kommer till kommunala taxor är det kommunala ansvaret för insamling av förpackningar, som ska ske fastighetsnära. För att inte fastighetsägare och boende ska drabbas av en avgiftssmäll behöver kommunerna se till att de får den ersättning de behöver från producentorganisationerna. Allt annat strider mot producentansvaret, och därmed mot svensk lagstiftning.

Stockholmsregionen har alla förutsättningar att vara en ledande europeisk metropol. Men det kräver politiskt mod att prioritera tillväxt, långsiktighet och samverkan framför symbolpolitik och kortsiktiga utspel.

Fastighetsägarna är redo att investera, bygga och utveckla. Frågan är om politiken är redo att skapa villkoren.