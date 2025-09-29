Måndag eftermiddag var det tack och adjö-föreställning som dessutom var kryddad med en ny rapport som sig bör när det gäller Lennart Weiss. Denna gång om myter och missförstånd i bostadsdebatten

– Det är väl tio års av bitterhet som jag nu gör bokslut över, sade Lennart Weiss innan presentationen.

Myterna har han och samarbetspartnern Ted Lindqvist på Evidens samlat på sig sedan 2017 och den som följt Weiss i debatten känner till stor del igen tematiken.

Myterna och missförstånden är i korthet: Hushållen har för höga skulder, bostadspriserna är för höga, bostadsrättsföreningarna har för höga skulder och bör spara mer, det bör byggas mer hyresrätter om folk ska ha råd med en bostad och sist men inte minst; byggkostnaderna är höga och stiger snabbare än i andra länder.

Med statistik och resonemang dödar författarparet i mångt och mycket dessa missförstånd som enligt Lennart Weiss tjatas om hela tiden i media och lägger sig ”som ett klägg” i debatten. Tillexempel den återkommande bilden att hög skuldbeläggning är ett stort problem för rikets finansiella stabilitet. Tvärtom menar Weiss och Lindqvist att svensken är rekordrik och att det finns måttliga risker i bankernas lån till hushållen.

Samtidigt för man förstås se sammanställningen och även Lennart Weiss år på Veidekke, först 2004 till 2008 och sedan 2012 fram till idag, som ett åtagande att skapa opinion för byggbolagets verksamhet. Hans roll har varit att skapa utrymme för tillväxt för ett bolag som fram till kollapsen på bostadsmarknaden projekterade många nya bostadsrättshus. Titeln kommersiell direktör kan nog lika väl ha varit kommersiell debattör.

I den efterföljande diskussionen kring myterna påpekade även Jennie Nilsson, avgående bostadspolitiks talesperson hos Socialdemokraterna och Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner att man måste se myt-skriften som en partsinlaga.

Det tog lite skruv hos Lennart Weiss som i ett försvarstal argumenterade för att Sverige bygger den svenska modellen på parter och att det helt legitimt med att göra partsinlagor.

– Jag ogillar ordet, men ok, det är en partsinlaga men också en jävligt bra partsinlaga, sa Lennart Weiss med emfas till publikens applåder.

Efter presentationen fick Fastighetstidningen ett kort samtal med Lennart Weiss.

Nu är du fri kopplingen till Veidekke och blir en fri debattör. Hur kommer det märkas?

– Jag får lite mer svängrum och kan prata mer utifrån mig själv och inte enbart ur bolagets perspektiv. Det kan nog bli lite fler nålstick än jag gjort hittills, för någon sorts lojalitet mot sina kollegor finns i bakhuvudet

Vad är du mest stolt över under din tid på Veiddeke?

– Oj, det är svårt att säga. Jag är stolt att vi skapade bostadspolitik.se som vitaliserat hela bostadsdebatten. De senaste åren är jag nog mest stolt över på det sätt Veidekke tagit sig an hela frågan om arbetslivskriminalitet, säger Lennart Weiss och tillägger:

– Ärligt talat hade jag nog gått i pension tidigare om jag inte hade blivit så moraliskt indignerad över vad jag såg på arbetsplatser.

Varför är du så upprörd just i denna fråga?

– Vi byggde vårt välfärdsland baserat på att alla ska ha samma livschanser. Vi bestämde oss på 30-talet att vi inte ska konkurrera med låga löner utan med produktivitet – hela den svenska samhällsmodellen bygger på det. Och nu har vi bakvägen (läs utländska aktörer) fått in fusk och kriminalitet och det gör mig upprörd.

Engagemanget har lett till att Lennart Weiss tillsammans med bland annat några tidigare kollegor på Veidekke bildat bolaget AKRIM som ska hjälpa branschen att hålla rent från arbetslivskriminalitet.

Lennart Weiss kommer även att fortsätta skriva krönikor i Fastighetstidningen. Här den senaste om det nya prästerskapet nationalekonomerna.