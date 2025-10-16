Det byggs så lite att Lantmäteriet inte har råd med nuvarande personalstyrka. Det enligt ett pressmeddelande från myndigheten igår. 160 jobb kan försvinna.

Finansieringen sker mestadels genom avgifter vid fastighetsbildningar. De senaste tre åren har antalet ärenden minskat med 25 procent. Då finns det helt enkelt inte pengar till löner.

[ Annons ]

Vi är nu i ett läge där dessa åtgärder tyvärr inte är tillräckliga

– Vi har hittills klarat oss genom att omfördela medarbetare till andra uppgifter. Men vi är nu i ett läge där dessa åtgärder tyvärr inte är tillräckliga, säger Arwid Dahlberg, områdeschef för fastighetsbildning.

Som ett symptom på den allmänna lågkonjunkturen inom fastighetssektorn ser Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, det som oroande att Lantmäteriet nu tvingas minska personalstyrkan.

[ Annons ]

– Men det behöver inte leda till flaskhalsar om myndigheten använder tiden klokt. När ansökningarna om fastighetsbildning åter ökar måste effektiviserade processer inte bara täcka upp för personalbortfallet utan också göra fastighetsbildningen snabbare och mer kostnadseffektiv än tidigare, säger Rikard Silverfur.

Riksrevisionen konstaterade2022 i rapporten Fastighetsbildningen i Sverige – handläggningstider, avgifter och reformbehov (RiR 2022:3) att handläggningen inom Lantmäteriets fastighetsbildning inte är tillräckligt effektiv, att avgifterna för förrättningarna är för höga och oförutsägbara.

En del av Lantmäteriets planerade effektiviseringsåtgärder är en omorganisation av Fastighetsbildning, där verksamhetens elva enheter ska bli sju.

Rikard Silverfur hoppas att myndigheten fortsätter i den riktningen. – Att återgå till gamla rutiner och försöka lösa situationen genom återanställningar vore inte ett hållbart alternativ. Den här perioden måste i stället bli ett avstamp för ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt så att Riksrevisionens iakttagelser löses, säger Rikard Silverfur.