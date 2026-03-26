Socialdemokraterna betonar att man ställer sig bakom målet om tryggare bostadsområden, men att den modell som regeringen valt är fel väg. Både de och Vänsterpartet menar att om förslaget genomförs så riskerar man att få en ansvarsförskjutning från staten och kommunerna till fastighetsägare och i förlängningen boende. Socialdemokraterna skriver i sin motion:

”Trygghet ska inte finansieras genom avgifter riktade mot hushåll som redan har det ekonomiskt tufft. Trygghet ska finansieras genom det gemensamma och genom en stat som tar sitt fulla ansvar.”

[ Annons ]

Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson, Joakim Järrebring, är en av undertecknarna. Han säger att det inte är helt självklart att man kommer verka för att en lag om avgift för områdessamverkan – förutsatt att det klubbas – rivs upp vid ett regeringsskifte i höst.

– Den typen av frågor är alltid vanskliga att svara på. När man hamnar i regeringsställning måste man prioritera sina resurser och bestämma som man ska driva en offensiv agenda för det man vill i första hand, eller riva upp de beslut man tycker varit felaktiga.

Regeringen försöker laga någonting som inte alls är trasigt.

Å andra sidan konstaterar Joakim Järrebring, utan att ge att löfte, att det vore en relativt enkel åtgärd att reversera en lag om platssamverkan.

– Men själva poängen att förslaget ju inte löser något problem. Regeringen försöker laga någonting som inte alls är trasigt. Den frivilliga områdessamverkan fungerar ju väldigt bra. Det finns det ju väldigt många och goda exempel på.

Det Joakim Järrebring i sådana fall anser saknas är ett statligt och kommunalt delägarskap i de här frågorna. Där förordar han det Socialdemokraterna lanserat som Sverigeförhandlingar – avtal mellan staten och kommuner med utsatta områden, där även lokala aktörer som näringsliv, fastighetsbolag och civilsamhället är med.

Ni konstaterar att regeringens förslag inte har ett brett stöd hos en stor del av de aktörer som träffas av förslaget. Men det finns samtidigt exempel på enskilda fastighetsägare som tycker att det vore både rimligt och bra att kunna lägga en avgift på dem som drar sig undan ansvar.

– Även om det är så, är ju detta förslag en marginalåtgärd. Inte alls vad som faktiskt behövs om vi ska klara av den här gemensamma utmaningen. Då kan inte det offentliga kliva av ifrån sitt ansvar, och i stället försöka lösa frågan genom en obligatorisk avgift.

Från både S och V uttrycks oro att regeringens förslag riskerar att skada befintliga samarbeten genom att minska engagemanget och tränga undan frivilliga initiativ. Man lyfter också Lagrådets skarpa kritik mot förslaget.

Socialdemokraterna refererar till Lagrådets slutsats att ”motivet bakom avgiften främst är av ”rättvisekaraktär” och saknar ett tydligt samhällsintresse, och att dessa frågor är av sådan dignitet att förslaget inte bör genomföras.”

Har du någon uppfattning om det går att få bredare gehör för ert förslag på avslag i kammaren?

– Nej, konstaterar Joakim Järrebring.