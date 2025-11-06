KPI (Konsumentprisindex) är det mått som vanligen används för att justera hyran i kommersiella hyresavtal.

Nu visar preliminär statistik från SCB att inflationen enligt KPI uppgick till 0,9 procent i oktober, vilket var oförändrat från föregående månad. Månadsförändringen från september till oktober var 0,3 procent.

– Den preliminära inflationstakten enligt KPI och KPIF var oförändrad i oktober medan KPIF-XE steg, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB.

Oktobers preliminära KPI-inflation innebär att hyresindexeringen för 2026 blir ungefär hälften av vad den var i år – och den lägsta på fem år.

SCB:s så kallade Snabb-KPI är ett preliminärt snabbestimat som publiceras fem arbetsdagar innan den officiella publiceringen. Den slutgiltiga KPI-siffran släpps torsdagen den 13 november.

