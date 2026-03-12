Fastighetsägarnas förbundsjurist Johan Kleveland har, liksom flera andra bostadsrättsaktörer, länge varnat för att en ytterligare uppluckring av andrahandsuthyrningsreglerna riskerar därför att leda till spekulationsköp och därmed ökad otrygghet för de övriga bostadsrättshavarna.

Men regeringen har valt att hålla sin linje.

– För att bostadsbeståndet ska användas mer effektivt behöver det vara enklare att hyra ut sin bostad. När möjligheterna att hyra ut bostadsrätter i andra hand ökar kan fler bostäder bli tillgängliga. Det är en viktig målsättning för regeringen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

På pappret kan det te sig som en mindre ändring. Tidigare uthyrning ska endast beaktas om den skett i betydande omfattning. Men enligt flera bedömare kan det leda till väldigt långa uthyrningar, svårt för styrelserna att i längden hålla koll på vilka som faktiskt bor och stora risker att nödvändigt engagemang i föreningen uteblir.

– Sedan 2014 är det möjligt att hyra ut i fler fall och idag är det egentligen bara om det saknas skäl utöver att tjäna pengar som en andrahandsuthyrning inte godkänns. Vi ser inget behov av att ändra lagen, säger Johan Kleveland.

Riksbyggen har länge försökt påverka beslutet i en annan riktning.

– Det här är en väldigt viktig fråga för bostadsrättsföreningarna. Riksbyggen har som en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningarna en lång och bred erfarenhet av frågor kring andrahandsuthyrningen. Att det i första hand är medlemmarna själva som bor i lägenheterna är avgörande för tryggheten, engagemanget och stabiliteten i föreningen, säger Håkan Andersson, ansvarig bostadspolitik på Riksbyggen.

När lagförslaget skickades vidare som lagrådsremiss sa Johan Nyhus, förbundsordförande HSB att han hoppades att regeringen skulle lyssna på bostadsrättshavare, branschaktörer och expertis och dra tillbaka förslagen.

– Regeringen har fokus på att på olika sätt komma åt otrygghet och brottslighet samtidigt som de nu med andra handen vill luckra upp regelverket gällande bostadsrätter vilket öppnar för mer otrygghet, sa Johan Nyhus då.

Nu får han alltså konstatera att han hoppades i onödan.