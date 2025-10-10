När en hyrestvist avgörs genom skiljemannaförfarande, vilket blivit vanligt sedan lagen möjligheten infördes, behöver inte skiljemannen motivera sitt beslut. Ett faktum som fått återkommande stark kritik från Fastighetsägarna. Nyligen från Anders G Johansson, näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR, i samband med avgöranden i elva kommuner.

Man anser att det behövs transparens dels för att förstå själva det enskilda beslutet.

– Det är en brist i lagen att besluten inte motiveras. Det gör att man inte kan bedöma rimligheten i rekommendationen, sa Anders G Johansson i samband med avgörandet för snart en månad sedan.

Men också för att det inte går att avgöra i vilken grad de första utslagen blir ett ”märke” för kommande beslut. En snabb titt på föregående år ger vid handen att utslagen har en tendens att bli ganska så lika. Men om andra skiljemän helt enkelt bara följer tidigare beslut går alltså inte att veta eftersom det enda som meddelas är en siffra.

Nu kommer tydligt besked från Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren. Intervjuad i bostadspolitik.se menar han att motiverade beslut skulle skada själva kärnan i det kollektiva förhandlingssystemet. Man står alltså fast vid att skiljemännen inte ska lämna någon motivering till sina beslut.

Erik Elmgren motiverar det med tidigare erfarenheter från hyresmarknadskommittén.

– Anledningen till att vi aldrig motiverade beslut där var att diskussionen lokalt blir evig. Vi provade några gånger, men då blev det ”det var jag som fick rätt, du hade fel” och det förlängde diskussionen lokalt extremt mycket, man fastnade i det där, säger han till bostadspolitik.se.

Erik Elmgren fortsätter sitt resonemang med att om besluten motiverades lokalt skulle det riskera att leda till att besluten standardiseras nationellt.