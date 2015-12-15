Det var våren 2023 som Atrium Ljungberg förvärvade 50 procent av aktierna i co-working- och eventaktören A House. Samarbetet har redan blommat ut på andra håll, men måndag den 1 september öppnar vad som ska bli ett nytt landmärke i Stockholm.

Sickla Central, kontorshuset med 25 våningar och 17 100 kvadratmeters uthyrbar yta, kommer att färdigställas etappvis under 2026, med successiv inflyttning i takt med att våningsplanen blir klara. Men redan nu öppnar A House på entréplan och våningen ovanför. I december färdigställs även våning 10 med event- och konferenslokaler.

– Vi äger ett väldigt stort område i Sickla och kan därför styra utvecklingen, addera kvaliteter som grönytor, gym och nya restauranger, och skapa en ”5-minutersstad” där alla vardagens behov nås på fem minuter, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef Sickla på Atrium Ljungberg.

Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef Sickla på Atrium Ljungberg.

Han lyfter fram att den här modellen inte bara bidrar till en hållbar livsstil utan också skapar en konkurrensfördel jämfört med stadsdelar där flera fastighetsägare verkar parallellt. Huset får dessutom goda kollektivtrafikförbindelser med bussar, tvärbanan och Saltsjöbanan – och på sikt även tunnelbana, då en ny station planeras stå klar 2030. Även om det är några år kvar är tunnelbanan en viktig del av det långsiktiga utvecklingen av platsen.

– Vi skapar en hubb som gör det enkelt att ta sig både in till city och ut till stadens ytterområden, säger Håkan Hyllengren.

A House har i dag kontorsplatser på fem platser i Stockholm: Östermalm, Gärdet, Slussen, Slakthusområdet och Sickla. Medlemskap ger tillgång till samtliga destinationer. Johan Almquist, vd på A House, menar att områdena är strategiskt placerade med en geografisk flexibilitet som syftar till att minska behovet av att jobba hemma och med ett stort community-innehåll skapa attraktionskraft.

– Nästan alla våra platser ligger ovanpå en tunnelbanestation, vilket även gäller Sickla Central när tunnelbanan väl öppnar. För dem som pendlar från exempelvis Nacka erbjuder medlemskapet en attraktiv möjlighet att arbeta närmare hemmet och slippa den långa åkturen, säger Johan Almquist.

Johan Almquist, vd på A House.

Medlemskapet erbjuder en lösning där man kan välja en hubb närmare sitt hem, även om huvudkontoret ligger längre bort.

Flexibilitet är också inbyggt i det enskilda kontoret. Sickla Central kombinerar permanenta kontorsytor med flexibla co-working lösningar i husets nedre delar. Något som samtliga hyresgäster i huset får tillgång till i form av bland annat lobby-ytor, konferensrum och community-aktiviteter. Johan Almquist tror att modellen kommer bli en mer självklar del av framtidens kontorserbjudande.

– Modellen bygger på delningsekonomi för att eliminera onödiga ytor och funktioner. Jag tror att detta kommer bli standard inom 10–20 år för företag som värdesätter hållbarhet, innovation och välmående, säger han.

Med modulväggar får kontoren också en hög grad av flexibilitet med bland annat flyttbara modulväggar. På en av våningarna har man tagit ett steg längre. Här kan hyresgästerna själva välja exakt hur stor yta de behöver. Tack vare anpassade lås och dörrar får de en egen yta, i ett delat område, som enkelt kan förändras i takt med hyresgästens behov.

– Oavsett om det är en frilansande konsult eller ett företag med hundratals anställda, erbjuder vi en skalbar miljö som kan växa i takt med hyresgästens behov, säger Johan Almquist.