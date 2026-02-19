Obligatoriska hyresgarantier är ett förslag som dragits i långbänk. Förslaget att göra hyresgarantier riktade mot bostadslösa barnfamiljer obligatoriskt fanns med i Karolina Skogs bostadssociala utredning. Det fannsäven med i en promemoria som var ute på remiss. Men när regeringen presenterade vilka bostadssocialareformer man vara redo att gå vidare med i september 2024 fanns det inte med. Bostadsminister Andreas Carlson (KD) hänvisade då till att kommunerna redan kan använda detta verktyg. Men han meddelade samtidigt att man hade för avsikt att bereda saken vidare i Regeringskansliet.

Det har nu gjorts, och förslaget är nu vidare i form av en lagrådsremiss. Detta i form av att regeringen ska kunna införa en skyldighet för kommuner att tillhandahålla hyresgarantier. Förslagen innebär också att sekretess kan gälla i ärenden om kommunernas hyresgarantier.

[ Annons ]

– Regeringen arbetar för en bättre bostadsförsörjning och obligatoriska hyresgarantier är ett konkret steg för att motverka otrygga boendeförhållanden. Kommuner ska enligt vårt förslag kunna vara skyldiga att erbjuda hyresgarantier. Målsättningen är att bostadsmarknaden ska fungera bättre, vara tryggare och att motverka utestängning från bostadsmarknaden, vräkningar och hemlöshet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

En hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för hushåll som annars inte skulle få ett förstahandskontrakt, på grund av till exempel osäker inkomst eller betalningsanmärkningar. För den hyresvärd som tvekar innebär det en viss trygghet, då kommunen garanterar under en begränsad tid. Detta är en modell som redan används i flera kommuner. Förslaget innebär alltså att det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om en skyldighet för kommuner att ställa hyresgarantier.

I skrivande stund finns enbart ett pressmeddelande ute. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, avböjer att kommentera tills han sett förslaget i sin helhet. Han pekar på att det finns saker på detaljnivå som är viktiga för att hyresgarantier verkligen ska göra skillnad. Han har tidigare uttryckt kritik mot hur det i det ursprungliga förslaget begränsades till enbart barnfamiljer. Behovet var större än så menade han. En invändning som även Sveriges Allmännytta gav uttryck för i ett särskilt yttrande i utredningens betänkande.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.