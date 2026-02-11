

Läsarfråga:

Vår bostadsrättsförening har ett garage med 60 platser som bara hyrs ut till de boende. Från och med 1 oktober kommer vi att ta ut 25 procent moms på hyran, enligt Skatteverkets ställningstagande. Vi renoverade garaget under förra året och undrar nu om vi kan dra av momsen på renoveringskostnaderna, även om de gjordes innan vi ska börja debitera moms?

Svar:

Det stämmer att uthyrning av parkeringsplatser till hyresgäster blir momspliktig från och med 1 oktober i år, och att 25 procents moms då ska tas ut på parkeringshyran. När uthyrningen blir momspliktig innebär det också att ni som förening kan dra av momsen på kostnader som rör parkeringsplatserna, till exempel renoveringar.

Om renoveringen, som i ert fall, gjordes innan ni börjar ta ut moms, kan ni ändå ha rätt att få tillbaka den ingående momsen från Skatteverket. Det går att lämna momsdeklarationer upp till sex år bakåt och på så sätt få tillbaka momsen som ni tidigare betalat på renoveringen. För att det ska fungera måste ni också redovisa utgående moms för samma period.

Det bör också nämnas att Skatteverkets ställningstagande kan prövas i Skatterättsnämnden och eventuellt överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det betyder att det inte är helt säkert att ställningstagandet kommer att gälla, men Fastighetsägarna följer frågan noga.

